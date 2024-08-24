Личности погибших на Пхукете россиян установили
Личности погибших на Пхукете россиян установлены, их родственников оповестили
© РИА Новости / Евгений Беленький | Перейти в медиабанкЗдание генерального консульства РФ на Пхукете
Здание генерального консульства РФ на Пхукете. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Личности погибших накануне на Пхукете россиян установлены, их родственников оповестили о случившемся, сообщили в генконсульстве РФ.
Ранее генконсул РФ на Пхукете сообщал РИА Новости, что в разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди восьми погибших двое, предположительно, россиян.
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"Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены. Их родственники оповещены, в ближайшее время будет решаться вопрос об организации репатриации тел на родину", — говорится в сообщении генконсульства РФ на Пхукете.
Там добавили, что генконсульство выражает соболезнования родным и близким всех погибших вследствие стихийного бедствия на острове.
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