https://ria.ru/20240824/phuket-1968219631.html

Личности погибших на Пхукете россиян установили

Личности погибших на Пхукете россиян установили - РИА Новости, 24.08.2024

Личности погибших на Пхукете россиян установили

Личности погибших накануне на Пхукете россиян установлены, их родственников оповестили о случившемся, сообщили в генконсульстве РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:24

2024-08-24T12:24

2024-08-24T18:38

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Личности погибших накануне на Пхукете россиян установлены, их родственников оповестили о случившемся, сообщили в генконсульстве РФ. Ранее генконсул РФ на Пхукете сообщал РИА Новости, что в разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди восьми погибших двое, предположительно, россиян. "Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены. Их родственники оповещены, в ближайшее время будет решаться вопрос об организации репатриации тел на родину", — говорится в сообщении генконсульства РФ на Пхукете.Там добавили, что генконсульство выражает соболезнования родным и близким всех погибших вследствие стихийного бедствия на острове.

https://ria.ru/20240823/phuket-1968008462.html

https://ria.ru/20231231/pkhuket-1919262495.html

пхукет (остров)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пхукет (остров), россия, в мире, туризм