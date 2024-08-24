Рейтинг@Mail.ru
Личности погибших на Пхукете россиян установили - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:24 24.08.2024 (обновлено: 18:38 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/phuket-1968219631.html
Личности погибших на Пхукете россиян установили
Личности погибших на Пхукете россиян установили - РИА Новости, 24.08.2024
Личности погибших на Пхукете россиян установили
Личности погибших накануне на Пхукете россиян установлены, их родственников оповестили о случившемся, сообщили в генконсульстве РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:24
2024-08-24T18:38
туризм
пхукет (остров)
россия
в мире
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933463168_0:44:1207:723_1920x0_80_0_0_2c4ad9afb662ab7fa1f0830fab51dce6.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Личности погибших накануне на Пхукете россиян установлены, их родственников оповестили о случившемся, сообщили в генконсульстве РФ. Ранее генконсул РФ на Пхукете сообщал РИА Новости, что в разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди восьми погибших двое, предположительно, россиян. "Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены. Их родственники оповещены, в ближайшее время будет решаться вопрос об организации репатриации тел на родину", — говорится в сообщении генконсульства РФ на Пхукете.Там добавили, что генконсульство выражает соболезнования родным и близким всех погибших вследствие стихийного бедствия на острове.
https://ria.ru/20240823/phuket-1968008462.html
https://ria.ru/20231231/pkhuket-1919262495.html
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933463168_22:0:986:723_1920x0_80_0_0_28a0cd4d572278650987d46a8601ee42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), россия, в мире, туризм
Туризм, Пхукет (остров), Россия, В мире, Туризм
Личности погибших на Пхукете россиян установили

Личности погибших на Пхукете россиян установлены, их родственников оповестили

© РИА Новости / Евгений Беленький | Перейти в медиабанкЗдание генерального консульства РФ на Пхукете
Здание генерального консульства РФ на Пхукете - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Евгений Беленький
Перейти в медиабанк
Здание генерального консульства РФ на Пхукете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Личности погибших накануне на Пхукете россиян установлены, их родственников оповестили о случившемся, сообщили в генконсульстве РФ.
Ранее генконсул РФ на Пхукете сообщал РИА Новости, что в разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди восьми погибших двое, предположительно, россиян.
Последствия схода оползня на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
При оползне на Пхукете погибли двое россиян
23 августа, 12:56
"Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены. Их родственники оповещены, в ближайшее время будет решаться вопрос об организации репатриации тел на родину", — говорится в сообщении генконсульства РФ на Пхукете.
Там добавили, что генконсульство выражает соболезнования родным и близким всех погибших вследствие стихийного бедствия на острове.
Ряд машин скорой помощи, Таиланд - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок
31 декабря 2023, 15:56
 
ТуризмПхукет (остров)РоссияВ миреТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала