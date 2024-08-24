https://ria.ru/20240824/petrov-1968186214.html
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина Петрова
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина Петрова - РИА Новости, 24.08.2024
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина Петрова
Дипломаты РФ посетили экстрадированного в США гражданина РФ Артура Петрова, россиянин считает обвинения "политически мотивированными", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T02:05
2024-08-24T02:05
2024-08-24T02:20
россия
сша
александра захарова
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Дипломаты РФ посетили экстрадированного в США гражданина РФ Артура Петрова, россиянин считает обвинения "политически мотивированными", сообщил РИА Новости генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.Ранее американский минюст сообщил об экстрадиции в США Артура Петрова, гражданина РФ и ФРГ, по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК."Вот сегодня, наконец, первый раз мы посетили его", – сказал Захаров.При этом он отметил, что Петров при общении с дипломатами "никаких жалоб и претензий не высказывал". "Держится спокойно, уверенно, считает, что обвинения надуманные, политически мотивированные", – добавил генконсул.По словам Захарова, россиянину, согласно местному законодательству, должны предъявить обвинения не позже месяца со дня экстрадиции, то есть не позднее 8 сентября."Государственный защитник ему назначен. После чего он хочет вместе с защитником проанализировать эти обвинения и уже выработать линию защиты", – подытожил генконсул.
https://ria.ru/20240817/advokat-1966718716.html
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россия, сша, александра захарова, нью-йорк (город)
Россия, США, Александра Захарова, Нью-Йорк (город)
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина Петрова
Дипломаты посетили экстрадированного в США из Кипра россиянина Петрова
НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Дипломаты РФ посетили экстрадированного в США гражданина РФ Артура Петрова, россиянин считает обвинения "политически мотивированными", сообщил РИА Новости генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.
Ранее американский минюст сообщил об экстрадиции в США Артура Петрова, гражданина РФ и ФРГ
, по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК.
"Вот сегодня, наконец, первый раз мы посетили его", – сказал Захаров.
При этом он отметил, что Петров при общении с дипломатами "никаких жалоб и претензий не высказывал". "Держится спокойно, уверенно, считает, что обвинения надуманные, политически мотивированные", – добавил генконсул.
По словам Захарова, россиянину, согласно местному законодательству, должны предъявить обвинения не позже месяца со дня экстрадиции, то есть не позднее 8 сентября.
"Государственный защитник ему назначен. После чего он хочет вместе с защитником проанализировать эти обвинения и уже выработать линию защиты", – подытожил генконсул.