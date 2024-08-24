https://ria.ru/20240824/patriarh-1968270597.html
Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ
Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ - РИА Новости, 24.08.2024
Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ
Решительную и безоговорочную поддержку Украинской православной церкви (УПЦ) в связи с принятым на Украине антицерковным законом выразил патриарх Сербский... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:22
2024-08-24T19:22
2024-08-24T19:22
религия
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ситуация вокруг упц
патриарх сербский порфирий
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Решительную и безоговорочную поддержку Украинской православной церкви (УПЦ) в связи с принятым на Украине антицерковным законом выразил патриарх Сербский Порфирий, сообщает сайт Русской православной церкви. "В Синодальном послании Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию Святейший Патриарх Порфирий подчеркивает, что Поместная Церковь Святого Саввы с глубоким возмущением восприняла новость о том, что Верховной радой Украины принят закон, который предусматривает запрет на деятельность самоуправляемой УПЦ", - отмечается в сообщении. Сербский патриарх отметил, что во время Второй мировой войны, Сербская Православная Церковь была запрещена и преследовалась. "И в вашем случае мы чувствуем истину святых слов апостола Павла о том, что если страдает один член, страдают вместе с ним все члены; и если празднует один член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12:26)", - подчеркнул Патриарх Порфирий. Религиозный деятель отметил, что тогда ее служению препятствовал неприкрытый тоталитарный, преступный режим марионеточного фашистского образования, а сегодня трагедия сестринской Церкви на Украине усугубляется тем, что она подвергается гонениям со стороны декларативно демократического правительства, состоящего из ее соотечественников, что делает ситуацию еще более сложной и несравненно более абсурдной. "Патриарх Сербии подчеркнул, что на примере УПЦ внедряется новый тоталитаризм, в котором оказывается недействительным даже изречение святого равноапостольного императора Константина "Пусть каждый верит, как хочет душа", являющееся одним из основных общепринятых социальных принципов", - говорится в документе. Патриарх Порфирий считает очевидным, что низведение УПЦ до запрещенной организации дополнительно легитимизирует и без того постоянные преследования, аресты и притеснения ее духовной иерархии и верующих людей, создает возможность дальнейшего захвата ее имущества. "Это распинает УПЦ на новом кресте страданий, а украинское общество как будто возвращается ко временам римских гонений на Церковь Христову. Наши молитвы, наши надежды, наши мысли, но и наши искренние пожелания — чтобы ответственные лица отвернулись от своего безумия к познанию справедливости и истины, а также чтобы на вашей Родине снова воцарились мир, братская любовь и согласие", - подчеркнул патриарх Сербский Порфирий в письме митрополиту Онуфрию.
https://ria.ru/20240824/zapret-1968264460.html
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украина, сербия, русская православная церковь, верховная рада украины, сербская православная церковь, ситуация вокруг упц, патриарх сербский порфирий
Религия, Украина, Сербия, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Сербская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Патриарх Сербский Порфирий
Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ
Патриарх Сербский Порфирий выразил поддержку УПЦ в связи с антицерковным законом
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Решительную и безоговорочную поддержку Украинской православной церкви (УПЦ) в связи с принятым на Украине антицерковным законом выразил патриарх Сербский Порфирий, сообщает сайт Русской православной церкви.
«
"В Синодальном послании Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию Святейший Патриарх Порфирий подчеркивает, что Поместная Церковь Святого Саввы с глубоким возмущением восприняла новость о том, что Верховной радой Украины принят закон, который предусматривает запрет на деятельность самоуправляемой УПЦ", - отмечается в сообщении.
Сербский патриарх отметил, что во время Второй мировой войны, Сербская Православная Церковь
была запрещена и преследовалась.
«
"И в вашем случае мы чувствуем истину святых слов апостола Павла о том, что если страдает один член, страдают вместе с ним все члены; и если празднует один член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12:26)", - подчеркнул Патриарх Порфирий.
Религиозный деятель отметил, что тогда ее служению препятствовал неприкрытый тоталитарный, преступный режим марионеточного фашистского образования, а сегодня трагедия сестринской Церкви на Украине усугубляется тем, что она подвергается гонениям со стороны декларативно демократического правительства, состоящего из ее соотечественников, что делает ситуацию еще более сложной и несравненно более абсурдной.
«
"Патриарх Сербии подчеркнул, что на примере УПЦ внедряется новый тоталитаризм, в котором оказывается недействительным даже изречение святого равноапостольного императора Константина "Пусть каждый верит, как хочет душа", являющееся одним из основных общепринятых социальных принципов", - говорится в документе.
Патриарх Порфирий считает очевидным, что низведение УПЦ до запрещенной организации дополнительно легитимизирует и без того постоянные преследования, аресты и притеснения ее духовной иерархии и верующих людей, создает возможность дальнейшего захвата ее имущества.
"Это распинает УПЦ на новом кресте страданий, а украинское общество как будто возвращается ко временам римских гонений на Церковь Христову. Наши молитвы, наши надежды, наши мысли, но и наши искренние пожелания — чтобы ответственные лица отвернулись от своего безумия к познанию справедливости и истины, а также чтобы на вашей Родине снова воцарились мир, братская любовь и согласие", - подчеркнул патриарх Сербский Порфирий в письме митрополиту Онуфрию.