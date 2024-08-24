https://ria.ru/20240824/patriarh-1968270597.html

Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ

Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ - РИА Новости, 24.08.2024

Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ

Решительную и безоговорочную поддержку Украинской православной церкви (УПЦ) в связи с принятым на Украине антицерковным законом выразил патриарх Сербский... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:22

2024-08-24T19:22

2024-08-24T19:22

религия

украина

сербия

русская православная церковь

верховная рада украины

сербская православная церковь

ситуация вокруг упц

патриарх сербский порфирий

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Решительную и безоговорочную поддержку Украинской православной церкви (УПЦ) в связи с принятым на Украине антицерковным законом выразил патриарх Сербский Порфирий, сообщает сайт Русской православной церкви. "В Синодальном послании Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию Святейший Патриарх Порфирий подчеркивает, что Поместная Церковь Святого Саввы с глубоким возмущением восприняла новость о том, что Верховной радой Украины принят закон, который предусматривает запрет на деятельность самоуправляемой УПЦ", - отмечается в сообщении. Сербский патриарх отметил, что во время Второй мировой войны, Сербская Православная Церковь была запрещена и преследовалась. "И в вашем случае мы чувствуем истину святых слов апостола Павла о том, что если страдает один член, страдают вместе с ним все члены; и если празднует один член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12:26)", - подчеркнул Патриарх Порфирий. Религиозный деятель отметил, что тогда ее служению препятствовал неприкрытый тоталитарный, преступный режим марионеточного фашистского образования, а сегодня трагедия сестринской Церкви на Украине усугубляется тем, что она подвергается гонениям со стороны декларативно демократического правительства, состоящего из ее соотечественников, что делает ситуацию еще более сложной и несравненно более абсурдной. "Патриарх Сербии подчеркнул, что на примере УПЦ внедряется новый тоталитаризм, в котором оказывается недействительным даже изречение святого равноапостольного императора Константина "Пусть каждый верит, как хочет душа", являющееся одним из основных общепринятых социальных принципов", - говорится в документе. Патриарх Порфирий считает очевидным, что низведение УПЦ до запрещенной организации дополнительно легитимизирует и без того постоянные преследования, аресты и притеснения ее духовной иерархии и верующих людей, создает возможность дальнейшего захвата ее имущества. "Это распинает УПЦ на новом кресте страданий, а украинское общество как будто возвращается ко временам римских гонений на Церковь Христову. Наши молитвы, наши надежды, наши мысли, но и наши искренние пожелания — чтобы ответственные лица отвернулись от своего безумия к познанию справедливости и истины, а также чтобы на вашей Родине снова воцарились мир, братская любовь и согласие", - подчеркнул патриарх Сербский Порфирий в письме митрополиту Онуфрию.

https://ria.ru/20240824/zapret-1968264460.html

https://ria.ru/20240824/upts-1968264964.html

https://ria.ru/20240823/mitropolit-1967943610.html

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украина, сербия, русская православная церковь, верховная рада украины, сербская православная церковь, ситуация вокруг упц, патриарх сербский порфирий