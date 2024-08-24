https://ria.ru/20240824/pandy-1968220747.html

Посол Китая поблагодарил Московский зоопарк за заботу о пандах

Посол Китая поблагодарил Московский зоопарк за заботу о пандах - РИА Новости, 24.08.2024

Посол Китая поблагодарил Московский зоопарк за заботу о пандах

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил Московский зоопарк за заботу и уход за семьёй панд, живущих в зоопарке, на торжественной церемонии гашения... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:40

2024-08-24T12:40

2024-08-24T12:40

россия

китай

москва

чжан ханьхуэй

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил Московский зоопарк за заботу и уход за семьёй панд, живущих в зоопарке, на торжественной церемонии гашения почтовой марки, выпущенной к 75-летию российско-китайских отношений. На церемонии гашения марки дипломат описал изображённое на марке: "Симпатичная пара панд изображена на конверте, беспечно гуляет и наслаждается жизнью, рядом - малышка Катюша (панда, родившаяся в Московском зоопарке - ред.), подвижная и по-детски наивная". Посол подчеркнул, что данная картинка описывает не только жизнь животных в России. "Это не только показывает счастливую жизнь и здоровое развитие семьи панд в Московском зоопарке, но и отражает дружбу между Китаем и Россией. Разумеется, счастливая жизнь семьи панд в Москве - результат тщательной заботы всех сотрудников зоопарка, а также заботы и поддержки специалистов и народов Китая и России. Позвольте выразить всем вам сердечную благодарность", - сказал Чжан Ханьхуэй. Он также выразил уверенность, что почтовая марка завоюет любовь и уважение и филателистов, и народов обеих стран.

https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, москва, чжан ханьхуэй, московский зоопарк, общество