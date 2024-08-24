Рейтинг@Mail.ru
Посол Китая поблагодарил Московский зоопарк за заботу о пандах - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/pandy-1968220747.html
Посол Китая поблагодарил Московский зоопарк за заботу о пандах
Посол Китая поблагодарил Московский зоопарк за заботу о пандах - РИА Новости, 24.08.2024
Посол Китая поблагодарил Московский зоопарк за заботу о пандах
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил Московский зоопарк за заботу и уход за семьёй панд, живущих в зоопарке, на торжественной церемонии гашения... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:40
2024-08-24T12:40
россия
китай
москва
чжан ханьхуэй
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858299427_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_849cedccb76a5dc4831e7e1a6fb2149a.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил Московский зоопарк за заботу и уход за семьёй панд, живущих в зоопарке, на торжественной церемонии гашения почтовой марки, выпущенной к 75-летию российско-китайских отношений. На церемонии гашения марки дипломат описал изображённое на марке: "Симпатичная пара панд изображена на конверте, беспечно гуляет и наслаждается жизнью, рядом - малышка Катюша (панда, родившаяся в Московском зоопарке - ред.), подвижная и по-детски наивная". Посол подчеркнул, что данная картинка описывает не только жизнь животных в России. "Это не только показывает счастливую жизнь и здоровое развитие семьи панд в Московском зоопарке, но и отражает дружбу между Китаем и Россией. Разумеется, счастливая жизнь семьи панд в Москве - результат тщательной заботы всех сотрудников зоопарка, а также заботы и поддержки специалистов и народов Китая и России. Позвольте выразить всем вам сердечную благодарность", - сказал Чжан Ханьхуэй. Он также выразил уверенность, что почтовая марка завоюет любовь и уважение и филателистов, и народов обеих стран.
https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html
https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911195495.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858299427_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8939a1dbd7e10e24dcf68dd5b237c8a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, чжан ханьхуэй, московский зоопарк, общество
Россия, Китай, Москва, Чжан Ханьхуэй, Московский зоопарк, Общество
Посол Китая поблагодарил Московский зоопарк за заботу о пандах

Посол Китая Чжан Ханьхуэй поблагодарил Московский зоопарк за уход за пандами

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Большая панда в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил Московский зоопарк за заботу и уход за семьёй панд, живущих в зоопарке, на торжественной церемонии гашения почтовой марки, выпущенной к 75-летию российско-китайских отношений.
На церемонии гашения марки дипломат описал изображённое на марке: "Симпатичная пара панд изображена на конверте, беспечно гуляет и наслаждается жизнью, рядом - малышка Катюша (панда, родившаяся в Московском зоопарке - ред.), подвижная и по-детски наивная".
Панда Катюша - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Панда Катюша впервые познакомилась с папой через игрушку
15 августа, 22:57
Посол подчеркнул, что данная картинка описывает не только жизнь животных в России.
«
"Это не только показывает счастливую жизнь и здоровое развитие семьи панд в Московском зоопарке, но и отражает дружбу между Китаем и Россией. Разумеется, счастливая жизнь семьи панд в Москве - результат тщательной заботы всех сотрудников зоопарка, а также заботы и поддержки специалистов и народов Китая и России. Позвольте выразить всем вам сердечную благодарность", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Он также выразил уверенность, что почтовая марка завоюет любовь и уважение и филателистов, и народов обеих стран.
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям
23 ноября 2023, 08:00
 
РоссияКитайМоскваЧжан ХаньхуэйМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала