https://ria.ru/20240824/panda-1968237274.html

Панда Катюша через год переедет в новый вольер

Панда Катюша через год переедет в новый вольер - РИА Новости, 24.08.2024

Панда Катюша через год переедет в новый вольер

По истечении двух лет со дня рождения панда Катюша переедет в новый большой вольер, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:38

2024-08-24T14:38

2024-08-24T14:38

россия

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По истечении двух лет со дня рождения панда Катюша переедет в новый большой вольер, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В субботу панда Катюша отмечает свой первый день рождения. Она появилась на свет 24 августа 2023 года и стала первым родившимся в истории России детенышем панды. "После двух лет (Катюше - ред.) мы должны предоставить абсолютно идентичные условия (как и взрослым пандам - ред.): большой вольер уличный, большой внутренний, карантинный блок. Такое же большое количество бамбука, как едят крупные взрослые особи. Поэтому по истечении двух лет мы будем уже писать китайским специалистам и спрашивать дальнейшую судьбу, куда будет переезжать наша панда-принцесса и где же ее ждет ее панда-принц", - рассказала Акулова. Она отметила, что Катюша очень ценна для природоохранной программы, а также для программы размножения и сохранения редкого вида большой панды.

https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html

россия

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Торт для панды Катюши в честь ее дня рождения Знаменитой панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. В честь именинницы устанавливают праздничный торт. На празднике присутствует посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В общем, торт на камеру Катюша есть не стала, а сломала поставленный в вольере игрушечный телевизор и убежала. 2024-08-24T14:38 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, светлана акулова, московский зоопарк, общество