https://ria.ru/20240824/panda-1968237274.html
Панда Катюша через год переедет в новый вольер
Панда Катюша через год переедет в новый вольер - РИА Новости, 24.08.2024
Панда Катюша через год переедет в новый вольер
По истечении двух лет со дня рождения панда Катюша переедет в новый большой вольер, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:38
2024-08-24T14:38
2024-08-24T14:38
россия
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По истечении двух лет со дня рождения панда Катюша переедет в новый большой вольер, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В субботу панда Катюша отмечает свой первый день рождения. Она появилась на свет 24 августа 2023 года и стала первым родившимся в истории России детенышем панды. "После двух лет (Катюше - ред.) мы должны предоставить абсолютно идентичные условия (как и взрослым пандам - ред.): большой вольер уличный, большой внутренний, карантинный блок. Такое же большое количество бамбука, как едят крупные взрослые особи. Поэтому по истечении двух лет мы будем уже писать китайским специалистам и спрашивать дальнейшую судьбу, куда будет переезжать наша панда-принцесса и где же ее ждет ее панда-принц", - рассказала Акулова. Она отметила, что Катюша очень ценна для природоохранной программы, а также для программы размножения и сохранения редкого вида большой панды.
https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html
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Торт для панды Катюши в честь ее дня рождения
Знаменитой панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. В честь именинницы устанавливают праздничный торт. На празднике присутствует посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В общем, торт на камеру Катюша есть не стала, а сломала поставленный в вольере игрушечный телевизор и убежала.
2024-08-24T14:38
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, общество
Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
Панда Катюша через год переедет в новый вольер
Панда Катюша переедет в новый большой вольер после двух лет со дня рождения
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По истечении двух лет со дня рождения панда Катюша переедет в новый большой вольер, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В субботу панда Катюша отмечает свой первый день рождения. Она появилась на свет 24 августа 2023 года и стала первым родившимся в истории России
детенышем панды.
"После двух лет (Катюше - ред.) мы должны предоставить абсолютно идентичные условия (как и взрослым пандам - ред.): большой вольер уличный, большой внутренний, карантинный блок. Такое же большое количество бамбука, как едят крупные взрослые особи. Поэтому по истечении двух лет мы будем уже писать китайским специалистам и спрашивать дальнейшую судьбу, куда будет переезжать наша панда-принцесса и где же ее ждет ее панда-принц", - рассказала Акулова.
Она отметила, что Катюша очень ценна для природоохранной программы, а также для программы размножения и сохранения редкого вида большой панды.