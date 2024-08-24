https://ria.ru/20240824/panda-1968229140.html

В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука

В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука - РИА Новости, 24.08.2024

В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука

Праздничный торт из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:39

2024-08-24T13:39

2024-08-24T15:04

московский зоопарк

общество

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968227225_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_658122eb86cedead85e0a9d461c11825.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Праздничный торт из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщил корреспондент РИА Новости. Сегодня маленькой панде исполнился год.Катюше подарили большой бамбуковый торт, украшенный листьями и морковкой. На вершине торта установили большую единицу, символизирующую возраст именинницы. Также в вольере соорудили импровизированный телевизор из бамбука, в котором нарисованная панда "ведет" выпуск новостей. Рядом выложили поздравительную надпись из продуктов, которые входят в рацион питания панд.

https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торт для панды Катюши в честь ее дня рождения Знаменитой панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. В честь именинницы устанавливают праздничный торт. На празднике присутствует посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В общем, торт на камеру Катюша есть не стала, а сломала поставленный в вольере игрушечный телевизор и убежала. 2024-08-24T13:39 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский зоопарк, общество