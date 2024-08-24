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В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука - РИА Новости, 24.08.2024
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Хорошие новости
 
13:39 24.08.2024 (обновлено: 15:04 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/panda-1968229140.html
В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука
В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука - РИА Новости, 24.08.2024
В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука
Праздничный торт из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:39
2024-08-24T15:04
московский зоопарк
общество
хорошие новости
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Праздничный торт из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщил корреспондент РИА Новости. Сегодня маленькой панде исполнился год.Катюше подарили большой бамбуковый торт, украшенный листьями и морковкой. На вершине торта установили большую единицу, символизирующую возраст именинницы. Также в вольере соорудили импровизированный телевизор из бамбука, в котором нарисованная панда "ведет" выпуск новостей. Рядом выложили поздравительную надпись из продуктов, которые входят в рацион питания панд.
https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html
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4.7
96
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Торт для панды Катюши в честь ее дня рождения
Знаменитой панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. В честь именинницы устанавливают праздничный торт. На празднике присутствует посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В общем, торт на камеру Катюша есть не стала, а сломала поставленный в вольере игрушечный телевизор и убежала.
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московский зоопарк, общество
Московский зоопарк, Общество, Хорошие новости
В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт из бамбука

Панде Катюше подарили праздничный торт в честь дня рождения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Праздничный торт из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сегодня маленькой панде исполнился год.
Катюше подарили большой бамбуковый торт, украшенный листьями и морковкой. На вершине торта установили большую единицу, символизирующую возраст именинницы.
Также в вольере соорудили импровизированный телевизор из бамбука, в котором нарисованная панда "ведет" выпуск новостей. Рядом выложили поздравительную надпись из продуктов, которые входят в рацион питания панд.
Панда Катюша - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Панда Катюша впервые познакомилась с папой через игрушку
15 августа, 22:57
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркОбщество
 
 
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