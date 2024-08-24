https://ria.ru/20240824/palestina-1968198604.html

Советник Аббаса призвал наращивать давление на поставщиков оружия Израилю

Советник Аббаса призвал наращивать давление на поставщиков оружия Израилю - РИА Новости, 24.08.2024

Советник Аббаса призвал наращивать давление на поставщиков оружия Израилю

Давление на США и ряд других стран из-за поставок и продажи оружия Израилю должно возрастать, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:03

2024-08-24T08:03

2024-08-24T08:03

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сша

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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Давление на США и ряд других стран из-за поставок и продажи оружия Израилю должно возрастать, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. "Давление на все страны, которые поставляют оружие Израилю, должно только возрастать. В частности, это касается США", - отметил спецпосланник Аббаса. По его словам, если международное сообщество продолжит оказывать давление, то "найдутся страны, которые действительно рассмотрят этот вопрос". "Я считаю, что продолжение такого рода давления может очень помочь... Если мы действительно не можем добиться успеха во введении санкций, по крайней мере, мы должны преуспеть в прекращении отправки и продажи оружия Израилю", - подытожил Рияд аль-Малики.

https://ria.ru/20240824/palestina-1968194451.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954287888.html

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палестина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, палестина, рияд аль-малики