https://ria.ru/20240824/palestina-1968198604.html
Советник Аббаса призвал наращивать давление на поставщиков оружия Израилю
Советник Аббаса призвал наращивать давление на поставщиков оружия Израилю - РИА Новости, 24.08.2024
Советник Аббаса призвал наращивать давление на поставщиков оружия Израилю
Давление на США и ряд других стран из-за поставок и продажи оружия Израилю должно возрастать, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:03
2024-08-24T08:03
2024-08-24T08:03
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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Давление на США и ряд других стран из-за поставок и продажи оружия Израилю должно возрастать, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. "Давление на все страны, которые поставляют оружие Израилю, должно только возрастать. В частности, это касается США", - отметил спецпосланник Аббаса. По его словам, если международное сообщество продолжит оказывать давление, то "найдутся страны, которые действительно рассмотрят этот вопрос". "Я считаю, что продолжение такого рода давления может очень помочь... Если мы действительно не можем добиться успеха во введении санкций, по крайней мере, мы должны преуспеть в прекращении отправки и продажи оружия Израилю", - подытожил Рияд аль-Малики.
https://ria.ru/20240824/palestina-1968194451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, сша, палестина, рияд аль-малики
В мире, Израиль, США, Палестина, Рияд аль-Малики
Советник Аббаса призвал наращивать давление на поставщиков оружия Израилю
Советник Аббаса: давление на США из-за поставок оружия Израилю должно возрастать
ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Давление на США и ряд других стран из-за поставок и продажи оружия Израилю должно возрастать, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
"Давление на все страны, которые поставляют оружие Израилю, должно только возрастать. В частности, это касается США", - отметил спецпосланник Аббаса.
По его словам, если международное сообщество продолжит оказывать давление, то "найдутся страны, которые действительно рассмотрят этот вопрос".
"Я считаю, что продолжение такого рода давления может очень помочь... Если мы действительно не можем добиться успеха во введении санкций, по крайней мере, мы должны преуспеть в прекращении отправки и продажи оружия Израилю", - подытожил Рияд аль-Малики.