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Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы за независимость - РИА Новости, 24.08.2024
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06:54 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/palestina-1968194451.html
Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы за независимость
Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы за независимость - РИА Новости, 24.08.2024
Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы за независимость
Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы страны за свою свободу и независимость, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T06:54
2024-08-24T06:54
россия
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москва
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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы страны за свою свободу и независимость, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. Политик подчеркнул, что Палестина довольна тем, как строятся ее отношения с Россией. "Конечно, всегда есть возможности для совершенствования, и мы к этому стремимся. Но очевидно, что Россия непоколебима в поддержке палестинского дела", - сказал аль-Малики. По его словам, в Палестине слышали подтверждения такой позиции России, в частности, от президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также во время дискуссий в Совете Безопасности ООН и на различных международных платформах. "Поэтому мы не можем не поблагодарить Россию за такую решимость, активную позицию и признание справедливого дела палестинского народа. Спасибо за непоколебимую поддержку Палестины, ее законной борьбы за самоопределение, за свободу и независимость", - подытожил собеседник агентства. В начале августа Путин провел в Ново-Огарево переговоры с Аббасом. Президент России подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы.
https://ria.ru/20240824/abbas-1968192669.html
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россия, палестина, москва, махмуд аббас, рияд аль-малики, владимир путин, оон, в мире
Россия, Палестина, Москва, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики, Владимир Путин, ООН, В мире
Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы за независимость

Советник Аббаса: Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы за свободу

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы страны за свою свободу и независимость, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
Политик подчеркнул, что Палестина довольна тем, как строятся ее отношения с Россией. "Конечно, всегда есть возможности для совершенствования, и мы к этому стремимся. Но очевидно, что Россия непоколебима в поддержке палестинского дела", - сказал аль-Малики.
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По его словам, в Палестине слышали подтверждения такой позиции России, в частности, от президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также во время дискуссий в Совете Безопасности ООН и на различных международных платформах.
"Поэтому мы не можем не поблагодарить Россию за такую решимость, активную позицию и признание справедливого дела палестинского народа. Спасибо за непоколебимую поддержку Палестины, ее законной борьбы за самоопределение, за свободу и независимость", - подытожил собеседник агентства.
В начале августа Путин провел в Ново-Огарево переговоры с Аббасом. Президент России подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы.
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