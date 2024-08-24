Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы за независимость
Советник Аббаса: Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы за свободу
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Палестина благодарит Россию за поддержку борьбы страны за свою свободу и независимость, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
Политик подчеркнул, что Палестина довольна тем, как строятся ее отношения с Россией. "Конечно, всегда есть возможности для совершенствования, и мы к этому стремимся. Но очевидно, что Россия непоколебима в поддержке палестинского дела", - сказал аль-Малики.
По его словам, в Палестине слышали подтверждения такой позиции России, в частности, от президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также во время дискуссий в Совете Безопасности ООН и на различных международных платформах.
"Поэтому мы не можем не поблагодарить Россию за такую решимость, активную позицию и признание справедливого дела палестинского народа. Спасибо за непоколебимую поддержку Палестины, ее законной борьбы за самоопределение, за свободу и независимость", - подытожил собеседник агентства.
В начале августа Путин провел в Ново-Огарево переговоры с Аббасом. Президент России подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы.
Опрос показал отношение американцев к России и Палестине
15 августа, 02:39