https://ria.ru/20240824/palestina-1968190209.html

Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине

Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине - РИА Новости, 24.08.2024

Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине

Движение ХАМАС должно признать тот факт, что в Палестине есть только одна законная власть, тогда организация сможет работать под защитой Организации... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T04:25

2024-08-24T04:25

2024-08-24T04:25

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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Движение ХАМАС должно признать тот факт, что в Палестине есть только одна законная власть, тогда организация сможет работать под защитой Организации освобождения Палестины (ООП), заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. "ХАМАС должно признать тот факт, что есть только одно палестинское руководство, есть только один палестинский закон, и есть только одна палестинская законная вооруженная сила. Они должны признать, что Организация освобождения Палестины (ООП) является единственным законным представителем палестинского народа, и что, если они хотят действовать, они могут делать это под эгидой ООП, как и многие другие палестинские фракции и организации", - сказал аль-Малики. Спецпосланник палестинского лидера добавил, что ХАМАС также не может игнорировать международное право и резолюции ООН, касающиеся вопроса Палестины. "ХАМАС должно проявить уважение и приверженность таким резолюциям и международному праву, чтобы завтра мы не оказались под санкциями, потому что ХАМАС нарушило международное право", - пояснил политик. По его словам, при выполнении этих требований ООП сможет взять ХАМАС под свою "защиту", в том числе и от международных санкций.

https://ria.ru/20240823/khamas-1968047856.html

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палестина, махмуд аббас, хамас, оон, организация освобождения палестины, рияд аль-малики, в мире