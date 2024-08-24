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Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине - РИА Новости, 24.08.2024
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04:25 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/palestina-1968190209.html
Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине
Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине - РИА Новости, 24.08.2024
Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине
Движение ХАМАС должно признать тот факт, что в Палестине есть только одна законная власть, тогда организация сможет работать под защитой Организации... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T04:25
2024-08-24T04:25
палестина
махмуд аббас
хамас
оон
организация освобождения палестины
рияд аль-малики
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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Движение ХАМАС должно признать тот факт, что в Палестине есть только одна законная власть, тогда организация сможет работать под защитой Организации освобождения Палестины (ООП), заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. "ХАМАС должно признать тот факт, что есть только одно палестинское руководство, есть только один палестинский закон, и есть только одна палестинская законная вооруженная сила. Они должны признать, что Организация освобождения Палестины (ООП) является единственным законным представителем палестинского народа, и что, если они хотят действовать, они могут делать это под эгидой ООП, как и многие другие палестинские фракции и организации", - сказал аль-Малики. Спецпосланник палестинского лидера добавил, что ХАМАС также не может игнорировать международное право и резолюции ООН, касающиеся вопроса Палестины. "ХАМАС должно проявить уважение и приверженность таким резолюциям и международному праву, чтобы завтра мы не оказались под санкциями, потому что ХАМАС нарушило международное право", - пояснил политик. По его словам, при выполнении этих требований ООП сможет взять ХАМАС под свою "защиту", в том числе и от международных санкций.
https://ria.ru/20240823/khamas-1968047856.html
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палестина, махмуд аббас, хамас, оон, организация освобождения палестины, рияд аль-малики, в мире
Палестина, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, Организация освобождения Палестины, Рияд аль-Малики, В мире
Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине

Советник Аббаса: ХАМАС нужно признать, что в Палестине есть только одна власть

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Движение ХАМАС должно признать тот факт, что в Палестине есть только одна законная власть, тогда организация сможет работать под защитой Организации освобождения Палестины (ООП), заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
«
"ХАМАС должно признать тот факт, что есть только одно палестинское руководство, есть только один палестинский закон, и есть только одна палестинская законная вооруженная сила. Они должны признать, что Организация освобождения Палестины (ООП) является единственным законным представителем палестинского народа, и что, если они хотят действовать, они могут делать это под эгидой ООП, как и многие другие палестинские фракции и организации", - сказал аль-Малики.
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Спецпосланник палестинского лидера добавил, что ХАМАС также не может игнорировать международное право и резолюции ООН, касающиеся вопроса Палестины. "ХАМАС должно проявить уважение и приверженность таким резолюциям и международному праву, чтобы завтра мы не оказались под санкциями, потому что ХАМАС нарушило международное право", - пояснил политик.
По его словам, при выполнении этих требований ООП сможет взять ХАМАС под свою "защиту", в том числе и от международных санкций.
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ПалестинаМахмуд АббасХАМАСООНОрганизация освобождения ПалестиныРияд аль-МаликиВ мире
 
 
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