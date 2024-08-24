Спецпосланник Аббаса выступил с призывом к ХАМАС по Палестине
Советник Аббаса: ХАМАС нужно признать, что в Палестине есть только одна власть
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Движение ХАМАС должно признать тот факт, что в Палестине есть только одна законная власть, тогда организация сможет работать под защитой Организации освобождения Палестины (ООП), заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
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"ХАМАС должно признать тот факт, что есть только одно палестинское руководство, есть только один палестинский закон, и есть только одна палестинская законная вооруженная сила. Они должны признать, что Организация освобождения Палестины (ООП) является единственным законным представителем палестинского народа, и что, если они хотят действовать, они могут делать это под эгидой ООП, как и многие другие палестинские фракции и организации", - сказал аль-Малики.
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Спецпосланник палестинского лидера добавил, что ХАМАС также не может игнорировать международное право и резолюции ООН, касающиеся вопроса Палестины. "ХАМАС должно проявить уважение и приверженность таким резолюциям и международному праву, чтобы завтра мы не оказались под санкциями, потому что ХАМАС нарушило международное право", - пояснил политик.
По его словам, при выполнении этих требований ООП сможет взять ХАМАС под свою "защиту", в том числе и от международных санкций.