https://ria.ru/20240824/oppozitsija-1968292913.html

Оппозиция Грузии не ждет, что КС поддержит иск против закона об иноагентах

Оппозиция Грузии не ждет, что КС поддержит иск против закона об иноагентах - РИА Новости, 24.08.2024

Оппозиция Грузии не ждет, что КС поддержит иск против закона об иноагентах

Грузинская оппозиция не ожидает, что конституционный суд страны примет позитивное решение по ее иску против закона об иноагентах, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T23:25

2024-08-24T23:25

2024-08-24T23:25

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 24 авг - РИА Новости. Грузинская оппозиция не ожидает, что конституционный суд страны примет позитивное решение по ее иску против закона об иноагентах, заявил генеральный секретарь оппозиционного объединения "Единство - Национальное движение" Петре Цискаришвили. Неправительственные организации Грузии с 1 августа должны начать регистрацию в соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния", заполнив декларацию 2023 года и указав источник их финансирования. Ранее президент Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали в конституционный суд иск с требованием приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти иски не имеют перспективы. "Всем известно, что любая институция, правоохранители и судебная система под влиянием одной политической партии. Исходя из этого, у нас нет позитивных ожиданий… Никаких надежд нет, но в силу политического процесса, чтобы показать обществу, нашим международным партнерам, что такое "Грузинская мечта", чтобы снять с них маску, мы тоже подали иск и ждем решения", - заявил Цискаришвили журналистам. По его словам, весь этот процесс будет большим тестом для конституционного суда.

https://ria.ru/20240823/gruziya-1967991108.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе