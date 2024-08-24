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Полиция проводит обыск в центре для беженцев в Золингене, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2024
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22:31 24.08.2024
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Полиция проводит обыск в центре для беженцев в Золингене, пишут СМИ
Полиция проводит обыск в центре для беженцев в Золингене, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2024
Полиция проводит обыск в центре для беженцев в Золингене, пишут СМИ
Полицейские из командования спецопераций ворвались в центр для беженцев после террористического акта в немецком Золингене, сообщила газета Bild. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:31
2024-08-24T22:31
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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Полицейские из командования спецопераций ворвались в центр для беженцев после террористического акта в немецком Золингене, сообщила газета Bild. В субботу группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали. Уточняется, что приют для беженцев находится всего в 300 метрах от места, где была совершена атака с ножом. И в 150 метрах от места, где днем следователи нашли предполагаемое орудие убийства - нож, которым нападавший убил трех человек и тяжело ранил восемь в пятницу вечером. Как стало известно газете Bild, полицейская собака привела следователей прямо от места, где был найден нож, к центру убежища на Вупперштрассе. Затем спецподразделение окружило здание и, наконец, взяло его штурмом в 8.18 (9.18 мск) вечера. С тех пор несколько жителей были допрошены. Ранее издание сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность".* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240531/germaniya-1949695345.html
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в мире, россия, исламское государство*, германия
В мире, Россия, Исламское государство*, Германия
Полиция проводит обыск в центре для беженцев в Золингене, пишут СМИ

Bild: полицейские ворвались в центр для беженцев после теракта в Золингене

© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen Полицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen
Полицейские в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Полицейские из командования спецопераций ворвались в центр для беженцев после террористического акта в немецком Золингене, сообщила газета Bild.
В субботу группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали.
Кадр трансляции акции протеста против исламизации Европы в городе Мангейм, во время которой мужчина напал с ножом на участников - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма
31 мая, 15:19
Уточняется, что приют для беженцев находится всего в 300 метрах от места, где была совершена атака с ножом. И в 150 метрах от места, где днем следователи нашли предполагаемое орудие убийства - нож, которым нападавший убил трех человек и тяжело ранил восемь в пятницу вечером.
Как стало известно газете Bild, полицейская собака привела следователей прямо от места, где был найден нож, к центру убежища на Вупперштрассе. Затем спецподразделение окружило здание и, наконец, взяло его штурмом в 8.18 (9.18 мск) вечера. С тех пор несколько жителей были допрошены.
Ранее издание сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность".
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом
Вчера, 21:33
 
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