https://ria.ru/20240824/obysk-1968289890.html

Полиция проводит обыск в центре для беженцев в Золингене, пишут СМИ

Полиция проводит обыск в центре для беженцев в Золингене, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2024

Полиция проводит обыск в центре для беженцев в Золингене, пишут СМИ

Полицейские из командования спецопераций ворвались в центр для беженцев после террористического акта в немецком Золингене, сообщила газета Bild. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T22:31

2024-08-24T22:31

2024-08-24T22:31

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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Полицейские из командования спецопераций ворвались в центр для беженцев после террористического акта в немецком Золингене, сообщила газета Bild. В субботу группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали. Уточняется, что приют для беженцев находится всего в 300 метрах от места, где была совершена атака с ножом. И в 150 метрах от места, где днем следователи нашли предполагаемое орудие убийства - нож, которым нападавший убил трех человек и тяжело ранил восемь в пятницу вечером. Как стало известно газете Bild, полицейская собака привела следователей прямо от места, где был найден нож, к центру убежища на Вупперштрассе. Затем спецподразделение окружило здание и, наконец, взяло его штурмом в 8.18 (9.18 мск) вечера. С тех пор несколько жителей были допрошены. Ранее издание сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240531/germaniya-1949695345.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, исламское государство*, германия