ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 40 беспилотников
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 дронов, пострадали пять человек
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, пострадали 5 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 23 августа украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в девяти районах области. Было выпущено 113 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 47 беспилотников. Пострадали 5 мирных жителей, из них двое госпитализированы. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 многоквартирных домах, 36 частных домовладениях, трех соцобъектах, один из которых полностью разрушен, 13 транспортных средствах, комбайне, а также на территории двух сельхозпредприятий.
"В Борисовском районе село Байцуры атаковано 8 беспилотниками… В Валуйском городском округе по сёлам Кукуевка и Старый Хутор совершены атаки с помощью 4 боеприпасов в ходе одного обстрела и одного беспилотника… В Вейделевском районе над посёлком Вейделевка системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков ранен один мирный житель", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам выпущено 14 боеприпасов и произведены атаки с помощью 13 беспилотников, ранены два мирных жителя. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хуторам Старый и Шаховка выпущено 10 снарядов и 8 БПЛА. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 38 снарядов и 3 беспилотника. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 20 боеприпасов. Как отметил губернатор, над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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