https://ria.ru/20240824/obstrel-1968223151.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 40 беспилотников

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 40 беспилотников - РИА Новости, 24.08.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 40 беспилотников

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, пострадали 5 человек, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:00

2024-08-24T13:00

2024-08-24T13:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

прохоровский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, пострадали 5 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 23 августа украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в девяти районах области. Было выпущено 113 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 47 беспилотников. Пострадали 5 мирных жителей, из них двое госпитализированы. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 многоквартирных домах, 36 частных домовладениях, трех соцобъектах, один из которых полностью разрушен, 13 транспортных средствах, комбайне, а также на территории двух сельхозпредприятий. "В Борисовском районе село Байцуры атаковано 8 беспилотниками… В Валуйском городском округе по сёлам Кукуевка и Старый Хутор совершены атаки с помощью 4 боеприпасов в ходе одного обстрела и одного беспилотника… В Вейделевском районе над посёлком Вейделевка системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков ранен один мирный житель", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам выпущено 14 боеприпасов и произведены атаки с помощью 13 беспилотников, ранены два мирных жителя. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хуторам Старый и Шаховка выпущено 10 снарядов и 8 БПЛА. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 38 снарядов и 3 беспилотника. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 20 боеприпасов. Как отметил губернатор, над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и хутору Мухин выпущено 12 БПЛА, 3 из которых сбиты, и 27 боеприпасов... Ранены два мирных жителя", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240717/ataka-1960275194.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html

белгородская область

белгородский район

прохоровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, прохоровский район, вячеслав гладков, происшествия