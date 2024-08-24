https://ria.ru/20240824/oae-1968211547.html

ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана

ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана - РИА Новости, 24.08.2024

ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана

ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, сообщил РИА Новости представитель эмиратского МИД. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T10:36

2024-08-24T10:36

2024-08-24T10:36

в мире

афганистан

оаэ

абу-даби

мухаммед бен заид аль нахайян

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

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ДУБАЙ, 24 авг - РИА Новости. ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, сообщил РИА Новости представитель эмиратского МИД. "Мир признает вызовы, с которыми столкнулся Афганистан в последние годы. Решение принять верительные грамоты посла Афганистана подтверждает нашу решимость вносить вклад в наведение мостов для помощи народу Афганистана. Это включает предоставление гуманитарной помощи через проекты развития и восстановления и поддержку усилий, направленных на деэскалацию и стабильность в регионе", - сказал он корреспонденту агентства. При этом ОАЭ официально не заявляли о признании правительства талибов (движение "Талибан"*). Ранее в августе президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с главой временного правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, который в этот момент проходил лечение в одной из клиник Абу-Даби.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html

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афганистан

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абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, оаэ, абу-даби, мухаммед бен заид аль нахайян, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон