https://ria.ru/20240824/oae-1968211547.html
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана - РИА Новости, 24.08.2024
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, сообщил РИА Новости представитель эмиратского МИД. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:36
2024-08-24T10:36
2024-08-24T10:36
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ДУБАЙ, 24 авг - РИА Новости. ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, сообщил РИА Новости представитель эмиратского МИД. "Мир признает вызовы, с которыми столкнулся Афганистан в последние годы. Решение принять верительные грамоты посла Афганистана подтверждает нашу решимость вносить вклад в наведение мостов для помощи народу Афганистана. Это включает предоставление гуманитарной помощи через проекты развития и восстановления и поддержку усилий, направленных на деэскалацию и стабильность в регионе", - сказал он корреспонденту агентства. При этом ОАЭ официально не заявляли о признании правительства талибов (движение "Талибан"*). Ранее в августе президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с главой временного правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, который в этот момент проходил лечение в одной из клиник Абу-Даби.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html
https://ria.ru/20240817/afganistan-1966721738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, оаэ, абу-даби, мухаммед бен заид аль нахайян, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, ОАЭ, Абу-Даби, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, хотя не признали талибов
ДУБАЙ, 24 авг - РИА Новости. ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, сообщил РИА Новости представитель эмиратского МИД.
"Мир признает вызовы, с которыми столкнулся Афганистан в последние годы. Решение принять верительные грамоты посла Афганистана подтверждает нашу решимость вносить вклад в наведение мостов для помощи народу Афганистана. Это включает предоставление гуманитарной помощи через проекты развития и восстановления и поддержку усилий, направленных на деэскалацию и стабильность в регионе", - сказал он корреспонденту агентства.
При этом ОАЭ официально не заявляли о признании правительства талибов (движение "Талибан"*).
Ранее в августе президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с главой временного правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, который в этот момент проходил лечение в одной из клиник Абу-Даби.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.