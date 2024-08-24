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ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана - РИА Новости, 24.08.2024
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10:36 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/oae-1968211547.html
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана - РИА Новости, 24.08.2024
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, сообщил РИА Новости представитель эмиратского МИД. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:36
2024-08-24T10:36
в мире
афганистан
оаэ
абу-даби
мухаммед бен заид аль нахайян
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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ДУБАЙ, 24 авг - РИА Новости. ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, сообщил РИА Новости представитель эмиратского МИД. "Мир признает вызовы, с которыми столкнулся Афганистан в последние годы. Решение принять верительные грамоты посла Афганистана подтверждает нашу решимость вносить вклад в наведение мостов для помощи народу Афганистана. Это включает предоставление гуманитарной помощи через проекты развития и восстановления и поддержку усилий, направленных на деэскалацию и стабильность в регионе", - сказал он корреспонденту агентства. При этом ОАЭ официально не заявляли о признании правительства талибов (движение "Талибан"*). Ранее в августе президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с главой временного правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, который в этот момент проходил лечение в одной из клиник Абу-Даби.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html
https://ria.ru/20240817/afganistan-1966721738.html
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в мире, афганистан, оаэ, абу-даби, мухаммед бен заид аль нахайян, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, ОАЭ, Абу-Даби, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана

ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, хотя не признали талибов

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 24 авг - РИА Новости. ОАЭ приняли верительные грамоты посла Афганистана, сообщил РИА Новости представитель эмиратского МИД.
"Мир признает вызовы, с которыми столкнулся Афганистан в последние годы. Решение принять верительные грамоты посла Афганистана подтверждает нашу решимость вносить вклад в наведение мостов для помощи народу Афганистана. Это включает предоставление гуманитарной помощи через проекты развития и восстановления и поддержку усилий, направленных на деэскалацию и стабильность в регионе", - сказал он корреспонденту агентства.
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При этом ОАЭ официально не заявляли о признании правительства талибов (движение "Талибан"*).
Ранее в августе президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с главой временного правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, который в этот момент проходил лечение в одной из клиник Абу-Даби.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанОАЭАбу-ДабиМухаммед бен Заид Аль НахайянМохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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