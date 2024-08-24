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В Нигерии освободили похищенных студентов-медиков - РИА Новости, 24.08.2024
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11:49 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/nigerija-1968217364.html
В Нигерии освободили похищенных студентов-медиков
В Нигерии освободили похищенных студентов-медиков - РИА Новости, 24.08.2024
В Нигерии освободили похищенных студентов-медиков
Силы безопасности Нигерии освободили студентов-медиков, похищенных на прошлой неделе на юго-востоке страны, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:49
2024-08-24T11:49
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силы безопасности Нигерии освободили студентов-медиков, похищенных на прошлой неделе на юго-востоке страны, сообщает местная газета Punch. Шестнадцатого августа сообщалось о похищении более двадцати студентов-медиков, а также одного врача в штате Бенуэ. Студенты университетов городов Майдугури и Джос вместе направлялись на ежегодный съезд Федерации католических студентов медицинских и стоматологических факультетов в городе Энугу в южной Нигерии, когда на них напали вооруженные боевики. "Двадцать студентов-медиков, похищенных в Бенуэ, вновь обрели свободу", - сообщается на сайте издания со ссылкой на источники в силах безопасности.
https://ria.ru/20240324/nigeriya-1935436142.html
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в мире, нигерия, майдугури
В мире, Нигерия, Майдугури
В Нигерии освободили похищенных студентов-медиков

Силы безопасности в Нигерии освободили похищенных на прошлой неделе студентов

© AP Photo / Gbenga OlamikanПолицейский, Нигерия
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Gbenga Olamikan
Полицейский, Нигерия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силы безопасности Нигерии освободили студентов-медиков, похищенных на прошлой неделе на юго-востоке страны, сообщает местная газета Punch.
Шестнадцатого августа сообщалось о похищении более двадцати студентов-медиков, а также одного врача в штате Бенуэ. Студенты университетов городов Майдугури и Джос вместе направлялись на ежегодный съезд Федерации католических студентов медицинских и стоматологических факультетов в городе Энугу в южной Нигерии, когда на них напали вооруженные боевики.
"Двадцать студентов-медиков, похищенных в Бенуэ, вновь обрели свободу", - сообщается на сайте издания со ссылкой на источники в силах безопасности.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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В миреНигерияМайдугури
 
 
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