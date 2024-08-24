https://ria.ru/20240824/nigerija-1968217364.html

В Нигерии освободили похищенных студентов-медиков

В Нигерии освободили похищенных студентов-медиков - РИА Новости, 24.08.2024

В Нигерии освободили похищенных студентов-медиков

Силы безопасности Нигерии освободили студентов-медиков, похищенных на прошлой неделе на юго-востоке страны, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:49

2024-08-24T11:49

2024-08-24T11:49

в мире

нигерия

майдугури

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силы безопасности Нигерии освободили студентов-медиков, похищенных на прошлой неделе на юго-востоке страны, сообщает местная газета Punch. Шестнадцатого августа сообщалось о похищении более двадцати студентов-медиков, а также одного врача в штате Бенуэ. Студенты университетов городов Майдугури и Джос вместе направлялись на ежегодный съезд Федерации католических студентов медицинских и стоматологических факультетов в городе Энугу в южной Нигерии, когда на них напали вооруженные боевики. "Двадцать студентов-медиков, похищенных в Бенуэ, вновь обрели свободу", - сообщается на сайте издания со ссылкой на источники в силах безопасности.

https://ria.ru/20240324/nigeriya-1935436142.html

нигерия

майдугури

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигерия, майдугури