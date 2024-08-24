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Нейрохирурги удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко - РИА Новости, 24.08.2024
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10:46 24.08.2024 (обновлено: 15:00 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/nejrohirurgi-1968211876.html
Нейрохирурги удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко
Нейрохирурги удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко - РИА Новости, 24.08.2024
Нейрохирурги удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко
Московские нейрохирурги Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:46
2024-08-24T15:00
общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
российская академия наук
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Московские нейрохирурги Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко, рассказал РИА Новости руководитель Центра нейрохирургии, кандидат медицинских наук Максим Семенов. &quot;В этом году мы сделали несколько сложных хирургий, в том числе — это молодая девушка с очень большой опухолью, размером с яблоко, в основании черепа, которая не смогла получить быстро помощь в своем профильном центре и поэтому обратилась к нам. Опухоль была удалена хирургически, удалена качественно, по минимальным последствиям для девочки&quot;, — рассказал он детали одного из сложных случаев.По его словам, врачи успешно провели сложнейшую операцию по удалению метастаз в районе шейных позвонков у другого пациента. "В день мы делаем от двух до пяти операций в зависимости от сложности. Если операции длительные и сложные, то это максимум две, а если операции быстрые, то до пяти в сутки проходят без проблем. В год отделение делает порядка 600 операций на трех нейрохирургов, я лично участвую в трети этих вмешательств как минимум", — сказал Семенов. Он уточнил, что любая нейрохирургическая операция делится на несколько этапов, начиная с подготовки пациента до выписки из лечебного учреждения."Доктор должен в операционную прийти абсолютно настроенным только на позитив в плане хирургии, все остальное он должен за порогом этого священного места оставить, иначе это не хирургия", — добавил руководитель Центра нейрохирургии. Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России — флагманское учреждение российского здравоохранения в области биофизики, радиационной и ядерной медицины и безопасности, хирургии и трансплантологии, нейрохирургии, гематологии, онкологии, урологии и андрологии, неврологии и нейрореабилитации, реаниматологии, а также современной диагностики заболеваний и инновационных биомедицинских технологий. В 2024 году врачи центра провели несколько сложнейших нейрохирургических операций.Нейрохирург отметил, что успешное проведение операции зависит от работы всей команды. "Команда в операционной большая, это реанимация и смежные службы, это и анестезиолог со своим медбратом, это операционная сестра, это нянечка, которая ей помогает, и ассистент — человек, который в некоторых сложных ситуациях очень нужен хирургу. Иногда бывает, что хирург во время хирургии "в хирургическом драйве" может час, два, три простоять даже в не очень удобной позе, а ассистент эти три часа просто стоит и ждет", — добавил он. Доктор рассказал, что самая длительная операция, которая проходила в этом отделении, продолжалась 18 часов. "Крупный, многопрофильный современный центр высокотехнологичной медицины, здесь есть очень много направлений, это является исключительно плюсом для учреждения, потому что, допустим, если было бы хирургическое направление, то мы бы не могли комбинированное вмешательство делать на разных областях в смежных анатомических областях, не имели бы мощной терапевтической поддержки, которую мы имеем, всех профилей данного центра. Поэтому можем оперировать очень тяжелых больных, в том числе со сложной сопутствующей патологией, что непросто делать в монопрофильном центре", — уточнил РИА Новости главный внештатный специалист по хирургии ФМБА России, заместитель главного врача по хирургической помощи ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна, руководитель Центра хирургии и трансплантологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Сергей Восканян.
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общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), российская академия наук
Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Российская академия наук
Нейрохирурги удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко

Московские нейрохирурги удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач рассматривает снимки томограммы головного мозга
Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Московские нейрохирурги Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России удалили из головы девушки опухоль размером с яблоко, рассказал РИА Новости руководитель Центра нейрохирургии, кандидат медицинских наук Максим Семенов.
«

"В этом году мы сделали несколько сложных хирургий, в том числе — это молодая девушка с очень большой опухолью, размером с яблоко, в основании черепа, которая не смогла получить быстро помощь в своем профильном центре и поэтому обратилась к нам. Опухоль была удалена хирургически, удалена качественно, по минимальным последствиям для девочки", — рассказал он детали одного из сложных случаев.

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По его словам, врачи успешно провели сложнейшую операцию по удалению метастаз в районе шейных позвонков у другого пациента.
"В день мы делаем от двух до пяти операций в зависимости от сложности. Если операции длительные и сложные, то это максимум две, а если операции быстрые, то до пяти в сутки проходят без проблем. В год отделение делает порядка 600 операций на трех нейрохирургов, я лично участвую в трети этих вмешательств как минимум", — сказал Семенов.
Он уточнил, что любая нейрохирургическая операция делится на несколько этапов, начиная с подготовки пациента до выписки из лечебного учреждения.
«
"Доктор должен в операционную прийти абсолютно настроенным только на позитив в плане хирургии, все остальное он должен за порогом этого священного места оставить, иначе это не хирургия", — добавил руководитель Центра нейрохирургии.
Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России — флагманское учреждение российского здравоохранения в области биофизики, радиационной и ядерной медицины и безопасности, хирургии и трансплантологии, нейрохирургии, гематологии, онкологии, урологии и андрологии, неврологии и нейрореабилитации, реаниматологии, а также современной диагностики заболеваний и инновационных биомедицинских технологий. В 2024 году врачи центра провели несколько сложнейших нейрохирургических операций.
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Нейрохирург отметил, что успешное проведение операции зависит от работы всей команды.
"Команда в операционной большая, это реанимация и смежные службы, это и анестезиолог со своим медбратом, это операционная сестра, это нянечка, которая ей помогает, и ассистент — человек, который в некоторых сложных ситуациях очень нужен хирургу. Иногда бывает, что хирург во время хирургии "в хирургическом драйве" может час, два, три простоять даже в не очень удобной позе, а ассистент эти три часа просто стоит и ждет", — добавил он.
Доктор рассказал, что самая длительная операция, которая проходила в этом отделении, продолжалась 18 часов.
"Крупный, многопрофильный современный центр высокотехнологичной медицины, здесь есть очень много направлений, это является исключительно плюсом для учреждения, потому что, допустим, если было бы хирургическое направление, то мы бы не могли комбинированное вмешательство делать на разных областях в смежных анатомических областях, не имели бы мощной терапевтической поддержки, которую мы имеем, всех профилей данного центра. Поэтому можем оперировать очень тяжелых больных, в том числе со сложной сопутствующей патологией, что непросто делать в монопрофильном центре", — уточнил РИА Новости главный внештатный специалист по хирургии ФМБА России, заместитель главного врача по хирургической помощи ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна, руководитель Центра хирургии и трансплантологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Сергей Восканян.
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