https://ria.ru/20240824/nasa-1968291788.html

НАСА пока не определилось с составом миссии Crew-9 к МКС

НАСА пока не определилось с составом миссии Crew-9 к МКС - РИА Новости, 24.08.2024

НАСА пока не определилось с составом миссии Crew-9 к МКС

НАСА еще не приняла решение по составу будущей миссии Crew-9 к Международной космической станции (МКС), в которую входит космонавт "Роскосмоса" Александр... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T23:00

2024-08-24T23:00

2024-08-24T23:00

наука

космос - риа наука

земля

сша

билл нельсон

барри уилмор

наса

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. НАСА еще не приняла решение по составу будущей миссии Crew-9 к Международной космической станции (МКС), в которую входит космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, с учетом необходимости освободить места для возвращения экипажа Starliner, говорится в заявлении организации. “Миссия SpaceX Crew-9, изначально планировавшаяся с четырьмя членами экипажа, стартует не ранее вторника, 24 сентября. Агентство сообщит более подробную информацию о составе Crew-9, когда детали будут окончательно согласованы”, - говорится в сообщении. Организация уточнила, что в предстоящий запуск миссии вносятся различные технические изменения. Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что экипаж Вoeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале 2025 года, при этом само судно вернут без экипажа. Как уточнили в НАСА, для возвращения экипажа Starliner будет сокращено количество мест миссии Crew-9 с четырех до двух. Пустые кресла при старте планируется заполнить балластом. Как заявила директор программы МКС в НАСА Дана Вайгель, в субботу она разослала всем международным партнерам США уведомление о решении вернуть экипаж Starliner на борту миссии Crew-9. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели.

https://ria.ru/20240716/starliner-1959909783.html

https://ria.ru/20240824/mks-1968282442.html

земля

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, сша, билл нельсон, барри уилмор, наса, роскосмос