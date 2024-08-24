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НАСА пока не определилось с составом миссии Crew-9 к МКС - РИА Новости, 24.08.2024
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Наука
 
23:00 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/nasa-1968291788.html
НАСА пока не определилось с составом миссии Crew-9 к МКС
НАСА пока не определилось с составом миссии Crew-9 к МКС - РИА Новости, 24.08.2024
НАСА пока не определилось с составом миссии Crew-9 к МКС
НАСА еще не приняла решение по составу будущей миссии Crew-9 к Международной космической станции (МКС), в которую входит космонавт "Роскосмоса" Александр... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T23:00
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. НАСА еще не приняла решение по составу будущей миссии Crew-9 к Международной космической станции (МКС), в которую входит космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, с учетом необходимости освободить места для возвращения экипажа Starliner, говорится в заявлении организации. “Миссия SpaceX Crew-9, изначально планировавшаяся с четырьмя членами экипажа, стартует не ранее вторника, 24 сентября. Агентство сообщит более подробную информацию о составе Crew-9, когда детали будут окончательно согласованы”, - говорится в сообщении. Организация уточнила, что в предстоящий запуск миссии вносятся различные технические изменения. Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что экипаж Вoeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале 2025 года, при этом само судно вернут без экипажа. Как уточнили в НАСА, для возвращения экипажа Starliner будет сокращено количество мест миссии Crew-9 с четырех до двух. Пустые кресла при старте планируется заполнить балластом. Как заявила директор программы МКС в НАСА Дана Вайгель, в субботу она разослала всем международным партнерам США уведомление о решении вернуть экипаж Starliner на борту миссии Crew-9. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели.
https://ria.ru/20240716/starliner-1959909783.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Земля, США, Билл Нельсон, Барри Уилмор, НАСА, Роскосмос
НАСА пока не определилось с составом миссии Crew-9 к МКС

НАСА: решения по составу миссии Crew-9 к МКС с учетом освобождения мест пока нет

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. НАСА еще не приняла решение по составу будущей миссии Crew-9 к Международной космической станции (МКС), в которую входит космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, с учетом необходимости освободить места для возвращения экипажа Starliner, говорится в заявлении организации.
«
“Миссия SpaceX Crew-9, изначально планировавшаяся с четырьмя членами экипажа, стартует не ранее вторника, 24 сентября. Агентство сообщит более подробную информацию о составе Crew-9, когда детали будут окончательно согласованы”, - говорится в сообщении.
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16 июля, 03:12
Организация уточнила, что в предстоящий запуск миссии вносятся различные технические изменения.
Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что экипаж Вoeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале 2025 года, при этом само судно вернут без экипажа. Как уточнили в НАСА, для возвращения экипажа Starliner будет сокращено количество мест миссии Crew-9 с четырех до двух. Пустые кресла при старте планируется заполнить балластом.
Как заявила директор программы МКС в НАСА Дана Вайгель, в субботу она разослала всем международным партнерам США уведомление о решении вернуть экипаж Starliner на борту миссии Crew-9.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
НАСА решила вернуть Boeing Starliner на Землю без экипажа
Вчера, 21:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляСШАБилл НельсонБарри УилморНАСАРоскосмос
 
 
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