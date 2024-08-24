https://ria.ru/20240824/n-tv-1968196525.html

"Не хотят стрелять". В Германии раскрыли страшную для Киева правду о ВСУ

"Не хотят стрелять". В Германии раскрыли страшную для Киева правду о ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024

"Не хотят стрелять". В Германии раскрыли страшную для Киева правду о ВСУ

Украинские новобранцы отказываются стрелять в противника, испытывают трудности с элементарными приемами ведения боя и вовсе бросают позиции, сообщает немецкий... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:33

2024-08-24T07:33

2024-08-24T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красноармейск

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинские новобранцы отказываются стрелять в противника, испытывают трудности с элементарными приемами ведения боя и вовсе бросают позиции, сообщает немецкий телеканал N-tv."Некоторые не хотят стрелять. Они видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь. Вот почему наши люди гибнут. Если они не применяют оружие, они неэффективны", — заявил командир батальона 47-й бригады ВСУ.По словам украинских боевиков, недавно мобилизованным солдатам не хватает базовой подготовки.Офицеры, как говорится в сюжете, возлагают на новобранцев вину за территориальные потери в районе города Красноармейска в ДНР, который является важным логистическим узлом. Потеря города поставит под угрозу обороноспособность Украины и приблизит Россию к ее цели — освобождению Донбасса. В настоящее время российские силы находятся всего в десяти километрах от Красноармейска, отмечает телеканал.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.В минувшее воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.

https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968190863.html

https://ria.ru/20240824/podpole-1968181966.html

https://ria.ru/20240823/minoborony-1968077151.html

донецкая народная республика

красноармейск

украина

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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, украина, вооруженные силы украины