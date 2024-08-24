"Не хотят стрелять". В Германии раскрыли страшную для Киева правду о ВСУ
N-tv: новобранцы ВСУ отказываются стрелять, не умеют воевать и бросают позиции
© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинские новобранцы отказываются стрелять в противника, испытывают трудности с элементарными приемами ведения боя и вовсе бросают позиции, сообщает немецкий телеканал N-tv.
"Некоторые не хотят стрелять. Они видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь. Вот почему наши люди гибнут. Если они не применяют оружие, они неэффективны", — заявил командир батальона 47-й бригады ВСУ.
По словам украинских боевиков, недавно мобилизованным солдатам не хватает базовой подготовки.
Офицеры, как говорится в сюжете, возлагают на новобранцев вину за территориальные потери в районе города Красноармейска в ДНР, который является важным логистическим узлом. Потеря города поставит под угрозу обороноспособность Украины и приблизит Россию к ее цели — освобождению Донбасса. В настоящее время российские силы находятся всего в десяти километрах от Красноармейска, отмечает телеканал.
В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.
В минувшее воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.