Главный мышелов Британии заверил, что находится в добром здравии
Главный мышелов Британии кот Ларри заявил, что находится в добром здравии
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри заверил всех, что находится в добром здравии на фоне сообщений о разработке специального плана на случай его кончины.
Ранее газета Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода".
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"В настоящее время разрабатываются планы о том, как объявить о моей кончине, когда этот печальный день наступит… Несколько моментов: во-первых, я чувствую себя хорошо – во мне еще много жизни, во-вторых, разумеется, в день моих похорон должен быть объявлен официальный выходной день", - говорится в сообщении кота в соцсети X.
Ларри также выразил желание, чтобы из него сделали чучело и поместили над камином на Даунинг-стрит в качестве предостережения обитателям резиденции от глупостей.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.