Рейтинг@Mail.ru
Главный мышелов Британии заверил, что находится в добром здравии - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/myshelov-1968232742.html
Главный мышелов Британии заверил, что находится в добром здравии
Главный мышелов Британии заверил, что находится в добром здравии - РИА Новости, 24.08.2024
Главный мышелов Британии заверил, что находится в добром здравии
Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри заверил всех, что находится в добром здравии на фоне сообщений о разработке специального плана на... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:07
2024-08-24T14:07
в мире
великобритания
маргарет тэтчер
тони блэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800847358_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b735e77969a8f4ee9807dca8a9811fa3.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри заверил всех, что находится в добром здравии на фоне сообщений о разработке специального плана на случай его кончины. Ранее газета Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода". "В настоящее время разрабатываются планы о том, как объявить о моей кончине, когда этот печальный день наступит… Несколько моментов: во-первых, я чувствую себя хорошо – во мне еще много жизни, во-вторых, разумеется, в день моих похорон должен быть объявлен официальный выходной день", - говорится в сообщении кота в соцсети X. Ларри также выразил желание, чтобы из него сделали чучело и поместили над камином на Даунинг-стрит в качестве предостережения обитателям резиденции от глупостей. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
https://ria.ru/20240806/kot-1964490648.html
https://ria.ru/20240705/larri-1957584510.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800847358_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_dcb2d9e736a9b2d6a609bcb6ed1484a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, маргарет тэтчер, тони блэр
В мире, Великобритания, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр
Главный мышелов Британии заверил, что находится в добром здравии

Главный мышелов Британии кот Ларри заявил, что находится в добром здравии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри заверил всех, что находится в добром здравии на фоне сообщений о разработке специального плана на случай его кончины.
Ранее газета Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода".
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк
6 августа, 18:16
«
"В настоящее время разрабатываются планы о том, как объявить о моей кончине, когда этот печальный день наступит… Несколько моментов: во-первых, я чувствую себя хорошо – во мне еще много жизни, во-вторых, разумеется, в день моих похорон должен быть объявлен официальный выходной день", - говорится в сообщении кота в соцсети X.
Ларри также выразил желание, чтобы из него сделали чучело и поместили над камином на Даунинг-стрит в качестве предостережения обитателям резиденции от глупостей.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
Кот Ларри сидит у рождественской елки на Даунинг-стрит, Лондон - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака
5 июля, 10:47
 
В миреВеликобританияМаргарет ТэтчерТони Блэр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала