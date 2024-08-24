https://ria.ru/20240824/most-1968290655.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 24.08.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:39
2024-08-24T22:39
2024-08-24T22:39
крымский мост
республика крым
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 21.33 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/terakt-1968189635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, россия
Крымский мост, Республика Крым, Россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили меньше чем через час