https://ria.ru/20240824/most-1968290655.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 24.08.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T22:39

2024-08-24T22:39

2024-08-24T22:39

крымский мост

республика крым

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 21.33 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240824/terakt-1968189635.html

республика крым

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым, россия