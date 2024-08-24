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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 24.08.2024
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22:39 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/most-1968290655.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 24.08.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:39
2024-08-24T22:39
крымский мост
республика крым
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 21.33 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/terakt-1968189635.html
республика крым
россия
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крымский мост, республика крым, россия
Крымский мост, Республика Крым, Россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили меньше чем через час

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 21.33 мск.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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