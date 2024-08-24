https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968293007.html

Власти Молдавии не отмечают освобождение от фашизма, заявил Шор

Власти Молдавии не отмечают освобождение от фашизма, заявил Шор - РИА Новости, 24.08.2024

Власти Молдавии не отмечают освобождение от фашизма, заявил Шор

Молдавские власти не празднуют 80-летие освобождения Кишинева от фашизма, однако жители республики свято чтут память о великой победе и традиционно приходят... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T23:25

2024-08-24T23:25

2024-08-24T23:25

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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Молдавские власти не празднуют 80-летие освобождения Кишинева от фашизма, однако жители республики свято чтут память о великой победе и традиционно приходят поклониться героям к мемориалам воинской славы, заявил лидер оппозиционного в стране блока "Победа" Илан Шор. Ранее в Кишиневе прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Колонна прошла от памятника освобождения Кишинева до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Среди тех, кто отдал дань памяти, был посол России в Молдавии Олег Васнецов, представители оппозиционных сил страны, депутаты парламента от Партии коммунистов экс-президент Молдавии Владимир Воронин, а также депутат-коммунист Диана Караман, парламентарии от блока "Победа" Марина Таубер, Василий Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, экс-премьер Василий Тарлев. Они же приняли участие в подобной акции на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". "Двадцать четвертого августа в Кишиневе и на всей молдавской земле наступил долгожданный мир. Он достался слишком дорогой ценой. И забывать об этом — преступление против своих предков… 80-летие своего освобождения официальный Кишинев не празднует. Центральная площадь готовится для выступления победительницы конкурса фриков "Евровидение". Какое время — такие и герои", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, тем не менее, праздник из сердца и памяти не убрать. "Поэтому люди все равно идут сегодня в колоннах к мемориалу, едут на Кицканский плацдарм, где начиналась Ясско-Кишиневская операция. А также на Шерпенский плацдарм, где был нанесен мощный удар по врагу, после чего освободили нашу столицу. Для людей это по-прежнему святые места, а их деды и прадеды остаются для них освободителями", - подчеркнул Шор. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденный весной 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов во время Ясско-Кишиневской наступательной операции. По официальным данным, в боях за него погибли 11,6 тысячи человек. Но историки уверяют, что из-за частой ротации войск количество погибших сложно определить, и их число однозначно больше, чем известно. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240824/kishinev-1968207153.html

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Наталья Макарова

в мире, кишинев, молдавия, россия, илан шор, владимир воронин, марина таубер