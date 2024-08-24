https://ria.ru/20240824/moldavija-1968210195.html

В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма

В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма - РИА Новости, 24.08.2024

В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма

В Молдавии отмечают 80-летие мира и освобождения от фашизма, которые наступили на год раньше, чем во всей Европе, заявил РИА Новости глава координационного... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T10:18

2024-08-24T10:18

2024-08-24T15:03

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молдавия

европа

кишинев

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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. В Молдавии отмечают 80-летие мира и освобождения от фашизма, которые наступили на год раньше, чем во всей Европе, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович. "Для Молдавии 24 августа - день обретения независимости и свободы, день обретения мира. Ведь на всей планете, и в том числе в Европе, мир наступил только в мае 1945 года. А у нас уже с августа 1944 года перестали погибать люди, перестали рваться бомбы и снаряды, и люди зажили мирной жизнью. Вот этой мирной жизнью мы живём уже 80 лет. И сегодня мы отмечаем 80-летний юбилей мира", - сказал Петрович. В Кишиневе проходит марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна пройдет до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню и митинга празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240823/svechi-1968176500.html

https://ria.ru/20240824/kishinev-1968207153.html

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европа

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, европа, кишинев