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В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма - РИА Новости, 24.08.2024
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10:18 24.08.2024 (обновлено: 15:03 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/moldavija-1968210195.html
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма - РИА Новости, 24.08.2024
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма
В Молдавии отмечают 80-летие мира и освобождения от фашизма, которые наступили на год раньше, чем во всей Европе, заявил РИА Новости глава координационного... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:18
2024-08-24T15:03
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. В Молдавии отмечают 80-летие мира и освобождения от фашизма, которые наступили на год раньше, чем во всей Европе, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович. "Для Молдавии 24 августа - день обретения независимости и свободы, день обретения мира. Ведь на всей планете, и в том числе в Европе, мир наступил только в мае 1945 года. А у нас уже с августа 1944 года перестали погибать люди, перестали рваться бомбы и снаряды, и люди зажили мирной жизнью. Вот этой мирной жизнью мы живём уже 80 лет. И сегодня мы отмечаем 80-летний юбилей мира", - сказал Петрович. В Кишиневе проходит марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна пройдет до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню и митинга празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240823/svechi-1968176500.html
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в мире, молдавия, европа, кишинев
В мире, Молдавия, Европа, Кишинев
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма

Глава комитета "Победа": Молдавия отмечает 80-летие освобождения от фашизма

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации
Мероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Мероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. В Молдавии отмечают 80-летие мира и освобождения от фашизма, которые наступили на год раньше, чем во всей Европе, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович.
"Для Молдавии 24 августа - день обретения независимости и свободы, день обретения мира. Ведь на всей планете, и в том числе в Европе, мир наступил только в мае 1945 года. А у нас уже с августа 1944 года перестали погибать люди, перестали рваться бомбы и снаряды, и люди зажили мирной жизнью. Вот этой мирной жизнью мы живём уже 80 лет. И сегодня мы отмечаем 80-летний юбилей мира", - сказал Петрович.
Лампады - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Кишиневе зажгли 5000 свечей в память об освобождении Молдавии от фашизма
23 августа, 23:10
В Кишиневе проходит марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Колонна пройдет до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню и митинга празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В Кишиневе начался марш к 80-летию освобождения Молдавии
Вчера, 09:41
 
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