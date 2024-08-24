https://ria.ru/20240824/moldavija-1968210195.html
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма - РИА Новости, 24.08.2024
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма
В Молдавии отмечают 80-летие мира и освобождения от фашизма, которые наступили на год раньше, чем во всей Европе, заявил РИА Новости глава координационного... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:18
2024-08-24T10:18
2024-08-24T15:03
в мире
молдавия
европа
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968239402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9622df52a2fe1a2da4525965fe35312.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. В Молдавии отмечают 80-летие мира и освобождения от фашизма, которые наступили на год раньше, чем во всей Европе, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович. "Для Молдавии 24 августа - день обретения независимости и свободы, день обретения мира. Ведь на всей планете, и в том числе в Европе, мир наступил только в мае 1945 года. А у нас уже с августа 1944 года перестали погибать люди, перестали рваться бомбы и снаряды, и люди зажили мирной жизнью. Вот этой мирной жизнью мы живём уже 80 лет. И сегодня мы отмечаем 80-летний юбилей мира", - сказал Петрович. В Кишиневе проходит марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна пройдет до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню и митинга празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240823/svechi-1968176500.html
https://ria.ru/20240824/kishinev-1968207153.html
молдавия
европа
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968239402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c67dc68d281e24d71069debafc5a313.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, европа, кишинев
В мире, Молдавия, Европа, Кишинев
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма
Глава комитета "Победа": Молдавия отмечает 80-летие освобождения от фашизма
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. В Молдавии отмечают 80-летие мира и освобождения от фашизма, которые наступили на год раньше, чем во всей Европе, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович.
"Для Молдавии 24 августа - день обретения независимости и свободы, день обретения мира. Ведь на всей планете, и в том числе в Европе, мир наступил только в мае 1945 года. А у нас уже с августа 1944 года перестали погибать люди, перестали рваться бомбы и снаряды, и люди зажили мирной жизнью. Вот этой мирной жизнью мы живём уже 80 лет. И сегодня мы отмечаем 80-летний юбилей мира", - сказал Петрович.
В Кишиневе
проходит марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Колонна пройдет до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню и митинга празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.