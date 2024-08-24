Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 24.08.2024 (обновлено: 21:44 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/mitingi-1968278858.html
В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста
В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста - РИА Новости, 24.08.2024
В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста
Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:31
2024-08-24T21:44
в мире
израиль
египет
каир (город)
биньямин нетаньяху
мухаммад бен абдуррахман аль тани
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968286396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbbc5b8ad051e27ecae88bf35b8f6a16.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 авг - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, удерживаемых в плену палестинских радикалов уже 323 дня, передает корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста. В начале митинга группа активистов во главе с матерью одного из заложников призвали премьера Биньямина Нетаньяху отказаться от требования Израиля по сохранению военного присутствия в так называемом Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, которое на данный момент является одним из краеугольных камней в достижении соглашения по палестинскому анклаву. По мнению протестующих, нынешний раунд переговоров - последний шанс для освобождения заложников, так как в случае их полного провала следует ожидать эскалации ситуации. С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Новый раунд переговоров по сделке Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти в воскресенье в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьера Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта. В четверг израильская переговорная команда, возглавляемая главами служб внешней разведки "Моссад" и общей безопасности (ШАБАК), вернулась с очередного раунда переговоров в Каире по сектору Газа. Портал Ynet сообщал со ссылкой на источники, что встречи прошли в хорошем и продуктивном ключе, а разрывы в позициях были сокращены с целью проведения эффективного раунда переговоров, запланированного на воскресенье. Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильская армия останется в Филадельфийском коридоре с целью недопущения контрабанды оружия в руки ХАМАС. Армия Израиля недавно отчиталась об уничтожении 150 туннелей в районе Рафаха, в том числе тех, что проложены под границей сектора Газа и Египта. Египетская сторона на официальном уровне отвергает идею контроля границы израильскими силами, так как в Каире уверены, что это является нарушением мирного договора между Израилем и Египтом, подписанного еще в 1979 году. По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, в том числе погибшие заложники, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
https://ria.ru/20240706/aktsii-1957932882.html
израиль
египет
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве с требованием освободить заложников из сектора Газа
Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны.
2024-08-24T20:31
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968286396_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_910bd578940e42c928fccb42778b53e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, каир (город), биньямин нетаньяху, мухаммад бен абдуррахман аль тани, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), Биньямин Нетаньяху, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста

Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Израиле

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 авг - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, удерживаемых в плену палестинских радикалов уже 323 дня, передает корреспондент РИА Новости.
Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В начале митинга группа активистов во главе с матерью одного из заложников призвали премьера Биньямина Нетаньяху отказаться от требования Израиля по сохранению военного присутствия в так называемом Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, которое на данный момент является одним из краеугольных камней в достижении соглашения по палестинскому анклаву. По мнению протестующих, нынешний раунд переговоров - последний шанс для освобождения заложников, так как в случае их полного провала следует ожидать эскалации ситуации.
С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года.
Новый раунд переговоров по сделке Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти в воскресенье в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьера Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.
В четверг израильская переговорная команда, возглавляемая главами служб внешней разведки "Моссад" и общей безопасности (ШАБАК), вернулась с очередного раунда переговоров в Каире по сектору Газа. Портал Ynet сообщал со ссылкой на источники, что встречи прошли в хорошем и продуктивном ключе, а разрывы в позициях были сокращены с целью проведения эффективного раунда переговоров, запланированного на воскресенье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильская армия останется в Филадельфийском коридоре с целью недопущения контрабанды оружия в руки ХАМАС. Армия Израиля недавно отчиталась об уничтожении 150 туннелей в районе Рафаха, в том числе тех, что проложены под границей сектора Газа и Египта. Египетская сторона на официальном уровне отвергает идею контроля границы израильскими силами, так как в Каире уверены, что это является нарушением мирного договора между Израилем и Египтом, подписанного еще в 1979 году.
По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, в том числе погибшие заложники, тела которых удалось вывезти из анклава.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Израиле проходят акции протеста с требованием освобождения заложников
6 июля, 21:06
 
В миреИзраильЕгипетКаир (город)Биньямин НетаньяхуМухаммад бен Абдуррахман Аль ТаниХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала