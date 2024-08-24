В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста
Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 авг - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, удерживаемых в плену палестинских радикалов уже 323 дня, передает корреспондент РИА Новости.
Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста.
В начале митинга группа активистов во главе с матерью одного из заложников призвали премьера Биньямина Нетаньяху отказаться от требования Израиля по сохранению военного присутствия в так называемом Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, которое на данный момент является одним из краеугольных камней в достижении соглашения по палестинскому анклаву. По мнению протестующих, нынешний раунд переговоров - последний шанс для освобождения заложников, так как в случае их полного провала следует ожидать эскалации ситуации.
С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года.
Новый раунд переговоров по сделке Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти в воскресенье в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьера Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.
В четверг израильская переговорная команда, возглавляемая главами служб внешней разведки "Моссад" и общей безопасности (ШАБАК), вернулась с очередного раунда переговоров в Каире по сектору Газа. Портал Ynet сообщал со ссылкой на источники, что встречи прошли в хорошем и продуктивном ключе, а разрывы в позициях были сокращены с целью проведения эффективного раунда переговоров, запланированного на воскресенье.
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильская армия останется в Филадельфийском коридоре с целью недопущения контрабанды оружия в руки ХАМАС. Армия Израиля недавно отчиталась об уничтожении 150 туннелей в районе Рафаха, в том числе тех, что проложены под границей сектора Газа и Египта. Египетская сторона на официальном уровне отвергает идею контроля границы израильскими силами, так как в Каире уверены, что это является нарушением мирного договора между Израилем и Египтом, подписанного еще в 1979 году.
По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, в том числе погибшие заложники, тела которых удалось вывезти из анклава.