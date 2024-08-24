https://ria.ru/20240824/mitingi-1968278858.html

В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста

В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста - РИА Новости, 24.08.2024

В Тель-Авиве проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста

Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:31

2024-08-24T20:31

2024-08-24T21:44

в мире

израиль

египет

каир (город)

биньямин нетаньяху

мухаммад бен абдуррахман аль тани

хамас

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968286396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbbc5b8ad051e27ecae88bf35b8f6a16.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 авг - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, удерживаемых в плену палестинских радикалов уже 323 дня, передает корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста. В начале митинга группа активистов во главе с матерью одного из заложников призвали премьера Биньямина Нетаньяху отказаться от требования Израиля по сохранению военного присутствия в так называемом Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, которое на данный момент является одним из краеугольных камней в достижении соглашения по палестинскому анклаву. По мнению протестующих, нынешний раунд переговоров - последний шанс для освобождения заложников, так как в случае их полного провала следует ожидать эскалации ситуации. С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Новый раунд переговоров по сделке Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти в воскресенье в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьера Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта. В четверг израильская переговорная команда, возглавляемая главами служб внешней разведки "Моссад" и общей безопасности (ШАБАК), вернулась с очередного раунда переговоров в Каире по сектору Газа. Портал Ynet сообщал со ссылкой на источники, что встречи прошли в хорошем и продуктивном ключе, а разрывы в позициях были сокращены с целью проведения эффективного раунда переговоров, запланированного на воскресенье. Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильская армия останется в Филадельфийском коридоре с целью недопущения контрабанды оружия в руки ХАМАС. Армия Израиля недавно отчиталась об уничтожении 150 туннелей в районе Рафаха, в том числе тех, что проложены под границей сектора Газа и Египта. Египетская сторона на официальном уровне отвергает идею контроля границы израильскими силами, так как в Каире уверены, что это является нарушением мирного договора между Израилем и Египтом, подписанного еще в 1979 году. По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, в том числе погибшие заложники, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240706/aktsii-1957932882.html

израиль

египет

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антиправительственный митинг в Тель-Авиве с требованием освободить заложников из сектора Газа Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. 2024-08-24T20:31 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, египет, каир (город), биньямин нетаньяху, мухаммад бен абдуррахман аль тани, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году