https://ria.ru/20240824/mironov-1968280046.html

Миронов объяснил, почему День независимости Украины — фейк

Миронов объяснил, почему День независимости Украины — фейк - РИА Новости, 24.08.2024

Миронов объяснил, почему День независимости Украины — фейк

Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как "пушечное мясо", и от идеологии фашистского террора, которой "дышит киевская... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:36

2024-08-24T20:36

2024-08-24T20:36

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россия

сергей миронов

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как "пушечное мясо", и от идеологии фашистского террора, которой "дышит киевская верхушка", заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов по случаю Дня независимости Украины. "Сегодняшний День независимости Украины – это фейк. Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как "пушечное мясо". Украина зависима от идеологии фашистского террора, которой "дышит" киевская верхушка", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он отметил, что "в этот фейковый праздник нелегитимный Зеленский изрыгает угрозы и оскорбления". По его словам, когда-нибудь Украина будет независимой, но подлинную независимость ей может дать только Россия.

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941679951.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сергей миронов