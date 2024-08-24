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Миронов объяснил, почему День независимости Украины — фейк - РИА Новости, 24.08.2024
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20:36 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/mironov-1968280046.html
Миронов объяснил, почему День независимости Украины — фейк
Миронов объяснил, почему День независимости Украины — фейк - РИА Новости, 24.08.2024
Миронов объяснил, почему День независимости Украины — фейк
Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как "пушечное мясо", и от идеологии фашистского террора, которой "дышит киевская... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:36
2024-08-24T20:36
в мире
украина
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как "пушечное мясо", и от идеологии фашистского террора, которой "дышит киевская верхушка", заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов по случаю Дня независимости Украины. "Сегодняшний День независимости Украины – это фейк. Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как "пушечное мясо". Украина зависима от идеологии фашистского террора, которой "дышит" киевская верхушка", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он отметил, что "в этот фейковый праздник нелегитимный Зеленский изрыгает угрозы и оскорбления". По его словам, когда-нибудь Украина будет независимой, но подлинную независимость ей может дать только Россия.
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941679951.html
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в мире, украина, россия, сергей миронов
В мире, Украина, Россия, Сергей Миронов
Миронов объяснил, почему День независимости Украины — фейк

Миронов назвал фейком День независимости Украины: она зависит от хозяев с Запада

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как "пушечное мясо", и от идеологии фашистского террора, которой "дышит киевская верхушка", заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов по случаю Дня независимости Украины.
«
"Сегодняшний День независимости Украины – это фейк. Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как "пушечное мясо". Украина зависима от идеологии фашистского террора, которой "дышит" киевская верхушка", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "в этот фейковый праздник нелегитимный Зеленский изрыгает угрозы и оскорбления".
По его словам, когда-нибудь Украина будет независимой, но подлинную независимость ей может дать только Россия.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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