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В Москве временно закрыли ряд станций красной ветки метро - РИА Новости, 24.08.2024
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00:47 24.08.2024 (обновлено: 02:08 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/metro-1968182631.html
В Москве временно закрыли ряд станций красной ветки метро
В Москве временно закрыли ряд станций красной ветки метро - РИА Новости, 24.08.2024
В Москве временно закрыли ряд станций красной ветки метро
Участок "Саларьево — Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы закрывается для движения поездов до 28 августа в связи с работами по подготовке к... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:47
2024-08-24T02:08
москва
калужское шоссе
коммунарка (москва)
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Участок "Саларьево — Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы закрывается для движения поездов до 28 августа в связи с работами по подготовке к открытию новой станции "Потапово".Как сообщалось на сайте мэра и правительства, на участке "Саларьево" — "Новомосковская" Сокольнической линии метро остановлено движение поездов с 24 по 28 августа, оно возобновится 29 августа в 5.30.Во время ограничений рекомендуется пользоваться бесплатными автобусами КМ. Они будут ходить с 5.25 до 2.00 с остановками "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Новомосковская". В выходные дни с интервалом около двух минут начнут курсировать около 30 автобусов. По будням с интервалами движения 30 секунд будут работать более 110 автобусов особо большого класса. В периоды высокого пассажиропотока, преимущественно в часы пик, на линию выйдут резервные автобусы. Время в пути между конечными остановками на автобусах КМ составит около 30 минут, в случае большого количества людей на остановках будет по несколько автобусов.Также появляются временные выделенные полосы вдоль закрытых станций на трех участках с запретом движения по ним для такси — это улица Саларьевский Спуск, боковой проезд Филатовского шоссе в районе станции метро "Филатов Луг", боковой проезд Калужского шоссе в районе автобусной остановки "Метро Ольховая". В связи с этим для личных машин ограничено количество полос с двух до одной на участках: Саларьевского проезда перед улицей Саларьевская, Красулинской улицы перед улицей Саларьевская, бокового проезда Филатовского шоссе в районе автобусной остановки "Метро Филатов Луг".Вводятся ограничения для остановки/стоянки машин в районе улиц Саларьевская и Саларьевский Спуск, дублера трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и бокового проезда Филатовского шоссе. Помимо автобусов КМ, рекомендуется пользоваться Калужско-Рижской, Солнцевской и Бутовской линиями метро. Также доступны автобусы, которые курсируют от станции метро "Саларьево" в Московский, Марьино и Внуково, маршруты, связывающие станцию метро "Теплый Стан" с Десной, Ватутинками, Троицком и Красной Пахрой, автобусы № 882 и 895к, на которых можно доехать от станции метро "Теплый Стан" в Коммунарку, и другие маршруты наземного транспорта. Для удобства пассажиров в районе закрытого участка метро будут дежурить сотрудники транспортного комплекса. На улицах и в метро включат аудиоинформирование об изменениях в работе транспорта.
https://radiosputnik.ru/20240822/metro-1967858955.html
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москва
калужское шоссе
коммунарка (москва)
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60
353
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москва, калужское шоссе, коммунарка (москва), общество
Москва, Калужское шоссе, Коммунарка (Москва), Общество
В Москве временно закрыли ряд станций красной ветки метро

Участок "Саларьево - Новомосковская" метро Москвы закрыли до 28 августа

© АГН "Москва"Станция Московского метрополитена "Саларьево"
Станция Московского метрополитена Саларьево - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© АГН "Москва"
Станция Московского метрополитена "Саларьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Участок "Саларьево — Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы закрывается для движения поездов до 28 августа в связи с работами по подготовке к открытию новой станции "Потапово".
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, на участке "Саларьево" — "Новомосковская" Сокольнической линии метро остановлено движение поездов с 24 по 28 августа, оно возобновится 29 августа в 5.30.
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Во время ограничений рекомендуется пользоваться бесплатными автобусами КМ. Они будут ходить с 5.25 до 2.00 с остановками "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Новомосковская". В выходные дни с интервалом около двух минут начнут курсировать около 30 автобусов. По будням с интервалами движения 30 секунд будут работать более 110 автобусов особо большого класса. В периоды высокого пассажиропотока, преимущественно в часы пик, на линию выйдут резервные автобусы. Время в пути между конечными остановками на автобусах КМ составит около 30 минут, в случае большого количества людей на остановках будет по несколько автобусов.
Также появляются временные выделенные полосы вдоль закрытых станций на трех участках с запретом движения по ним для такси — это улица Саларьевский Спуск, боковой проезд Филатовского шоссе в районе станции метро "Филатов Луг", боковой проезд Калужского шоссе в районе автобусной остановки "Метро Ольховая". В связи с этим для личных машин ограничено количество полос с двух до одной на участках: Саларьевского проезда перед улицей Саларьевская, Красулинской улицы перед улицей Саларьевская, бокового проезда Филатовского шоссе в районе автобусной остановки "Метро Филатов Луг".
Вводятся ограничения для остановки/стоянки машин в районе улиц Саларьевская и Саларьевский Спуск, дублера трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и бокового проезда Филатовского шоссе.
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Помимо автобусов КМ, рекомендуется пользоваться Калужско-Рижской, Солнцевской и Бутовской линиями метро. Также доступны автобусы, которые курсируют от станции метро "Саларьево" в Московский, Марьино и Внуково, маршруты, связывающие станцию метро "Теплый Стан" с Десной, Ватутинками, Троицком и Красной Пахрой, автобусы № 882 и 895к, на которых можно доехать от станции метро "Теплый Стан" в Коммунарку, и другие маршруты наземного транспорта.
Для удобства пассажиров в районе закрытого участка метро будут дежурить сотрудники транспортного комплекса. На улицах и в метро включат аудиоинформирование об изменениях в работе транспорта.
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