https://ria.ru/20240824/mask-1968275690.html
Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол
Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол - РИА Новости, 24.08.2024
Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что власти штата Калифорния хотели забрать дочь у его друга только из-за того, что родители не... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:00
2024-08-24T20:00
2024-08-24T23:02
в мире
калифорния
илон маск
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что власти штата Калифорния хотели забрать дочь у его друга только из-за того, что родители не позволяли ей сменить пол. "Ранее в этом году у моего друга в Калифорнии чуть не забрали маленькую дочь — просто потому, что он хотел, чтобы она подождала несколько лет, прежде чем совершит окончательную смену пола", — написал он в соцсети Х.По словам миллиардера, в дом к его другу пришли полицейские, которые намеревались отнять ребенка у родителей, но тем удалось отговорить стражей порядка забирать девочку. Маск добавил, что мужчина в тот же день покинул Калифорнию вместе со своей семьей.
https://ria.ru/20240723/mask-1961497340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, илон маск
В мире, Калифорния, Илон Маск
Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол
Маск: власти Калифорнии хотели забрать ребенка у родителей за отказ сменить пол