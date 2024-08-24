https://ria.ru/20240824/mask-1968275690.html

Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол

Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол - РИА Новости, 24.08.2024

Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что власти штата Калифорния хотели забрать дочь у его друга только из-за того, что родители не... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:00

2024-08-24T20:00

2024-08-24T23:02

в мире

калифорния

илон маск

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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что власти штата Калифорния хотели забрать дочь у его друга только из-за того, что родители не позволяли ей сменить пол. "Ранее в этом году у моего друга в Калифорнии чуть не забрали маленькую дочь — просто потому, что он хотел, чтобы она подождала несколько лет, прежде чем совершит окончательную смену пола", — написал он в соцсети Х.По словам миллиардера, в дом к его другу пришли полицейские, которые намеревались отнять ребенка у родителей, но тем удалось отговорить стражей порядка забирать девочку. Маск добавил, что мужчина в тот же день покинул Калифорнию вместе со своей семьей.

https://ria.ru/20240723/mask-1961497340.html

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, калифорния, илон маск