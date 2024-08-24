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Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол - РИА Новости, 24.08.2024
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20:00 24.08.2024 (обновлено: 23:02 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/mask-1968275690.html
Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол
Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол - РИА Новости, 24.08.2024
Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что власти штата Калифорния хотели забрать дочь у его друга только из-за того, что родители не... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:00
2024-08-24T23:02
в мире
калифорния
илон маск
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что власти штата Калифорния хотели забрать дочь у его друга только из-за того, что родители не позволяли ей сменить пол. &quot;Ранее в этом году у моего друга в Калифорнии чуть не забрали маленькую дочь — просто потому, что он хотел, чтобы она подождала несколько лет, прежде чем совершит окончательную смену пола&quot;, — написал он в соцсети Х.По словам миллиардера, в дом к его другу пришли полицейские, которые намеревались отнять ребенка у родителей, но тем удалось отговорить стражей порядка забирать девочку. Маск добавил, что мужчина в тот же день покинул Калифорнию вместе со своей семьей.
https://ria.ru/20240723/mask-1961497340.html
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в мире, калифорния, илон маск
В мире, Калифорния, Илон Маск
Маск рассказал, как у его друга хотели забрать дочь за отказ сменить ей пол

Маск: власти Калифорнии хотели забрать ребенка у родителей за отказ сменить пол

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что власти штата Калифорния хотели забрать дочь у его друга только из-за того, что родители не позволяли ей сменить пол.
«

"Ранее в этом году у моего друга в Калифорнии чуть не забрали маленькую дочь — просто потому, что он хотел, чтобы она подождала несколько лет, прежде чем совершит окончательную смену пола", — написал он в соцсети Х.

По словам миллиардера, в дом к его другу пришли полицейские, которые намеревались отнять ребенка у родителей, но тем удалось отговорить стражей порядка забирать девочку.
Маск добавил, что мужчина в тот же день покинул Калифорнию вместе со своей семьей.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Маск заявил, что его обманули при подписании согласия на смену пола сыном
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В миреКалифорнияИлон Маск
 
 
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