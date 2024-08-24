https://ria.ru/20240824/manyak-1968193389.html
Правоохранительные органы рассказали о новых обвинениях маньяку Миргороду
Правоохранительные органы рассказали о новых обвинениях маньяку Миргороду - РИА Новости, 24.08.2024
Правоохранительные органы рассказали о новых обвинениях маньяку Миргороду
Пять убийств, в которых обвинили московского серийного душителя Владимира Миргорода, были совершены в 2000-2004 годах, все жертвы - женщины, сообщили РИА... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T06:07
2024-08-24T06:07
2024-08-24T06:07
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять убийств, в которых обвинили московского серийного душителя Владимира Миргорода, были совершены в 2000-2004 годах, все жертвы - женщины, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В пятницу в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили РИА Новости, что серийного душителя Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину. "Все пять убийств, сопряженные с изнасилованием, были совершены Миргородом с 2000 по 2004 год включительно. Все жертвы - женщины", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что почти со всеми жертвами Миргород знакомился на улице незадолго до убийства и предлагал выпить. Также источник уточнил, что женщины были задушены. В 2012 году Миргород был осужден к пожизненному заключению. Он в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области убил 15 женщин и подростка, причем некоторых до расправы изнасиловал. Всех жертв маньяк задушил.
https://ria.ru/20240807/manyak-1964676860.html
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происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Правоохранительные органы рассказали о новых обвинениях маньяку Миргороду
Вменяемые маньяку Миргороду обвинения касаются убийств женщин в 2000-2004 годах
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять убийств, в которых обвинили московского серийного душителя Владимира Миргорода, были совершены в 2000-2004 годах, все жертвы - женщины, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили РИА Новости, что серийного душителя Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину.
"Все пять убийств, сопряженные с изнасилованием, были совершены Миргородом с 2000 по 2004 год включительно. Все жертвы - женщины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что почти со всеми жертвами Миргород знакомился на улице незадолго до убийства и предлагал выпить. Также источник уточнил, что женщины были задушены.
В 2012 году Миргород был осужден к пожизненному заключению. Он в 2002-2004 годах на территории Москвы
и Московской области
убил 15 женщин и подростка, причем некоторых до расправы изнасиловал. Всех жертв маньяк задушил.