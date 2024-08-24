https://ria.ru/20240824/manyak-1968193389.html

Правоохранительные органы рассказали о новых обвинениях маньяку Миргороду

Правоохранительные органы рассказали о новых обвинениях маньяку Миргороду - РИА Новости, 24.08.2024

Правоохранительные органы рассказали о новых обвинениях маньяку Миргороду

Пять убийств, в которых обвинили московского серийного душителя Владимира Миргорода, были совершены в 2000-2004 годах, все жертвы - женщины, сообщили РИА... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T06:07

2024-08-24T06:07

2024-08-24T06:07

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять убийств, в которых обвинили московского серийного душителя Владимира Миргорода, были совершены в 2000-2004 годах, все жертвы - женщины, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В пятницу в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили РИА Новости, что серийного душителя Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину. "Все пять убийств, сопряженные с изнасилованием, были совершены Миргородом с 2000 по 2004 год включительно. Все жертвы - женщины", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что почти со всеми жертвами Миргород знакомился на улице незадолго до убийства и предлагал выпить. Также источник уточнил, что женщины были задушены. В 2012 году Миргород был осужден к пожизненному заключению. Он в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области убил 15 женщин и подростка, причем некоторых до расправы изнасиловал. Всех жертв маньяк задушил.

https://ria.ru/20240807/manyak-1964676860.html

https://ria.ru/20240731/moskva-1963149043.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московская область (подмосковье)