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Минск будет делать все для безопасности в регионе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.08.2024
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09:25 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/lukashenko-1968205403.html
Минск будет делать все для безопасности в регионе, заявил Лукашенко
Минск будет делать все для безопасности в регионе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.08.2024
Минск будет делать все для безопасности в регионе, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, заявил, что Минск будет делать все возможное для как можно скорейшего... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:25
2024-08-24T09:25
в мире
украина
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, заявил, что Минск будет делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравлении он выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. "Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что на белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. "На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям.
https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967933174.html
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957259394.html
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в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Минск будет делать все для безопасности в регионе, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, заявил, что Минск будет делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравлении он выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов.
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"Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе", - говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что на белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. "На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", - говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям.
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