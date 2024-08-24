https://ria.ru/20240824/lukashenko-1968205403.html

Минск будет делать все для безопасности в регионе, заявил Лукашенко

Минск будет делать все для безопасности в регионе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.08.2024

Минск будет делать все для безопасности в регионе, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, заявил, что Минск будет делать все возможное для как можно скорейшего... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:25

2024-08-24T09:25

2024-08-24T09:25

в мире

украина

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, заявил, что Минск будет делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравлении он выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. "Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что на белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. "На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям.

https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967933174.html

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957259394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко