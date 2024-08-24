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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kurskoe-1968233989.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 24.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:19
2024-08-24T14:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял: более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Кроме того, за это время Киев лишился 170 автомобилей, 36 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе трех HIMARS и одной MLRS, семи станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, четырех единицы инженерной техники, в том числе двух инженерныых машин разграждения и одной установки разминирования УР-77. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html
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россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Киев за время боев на Курском направлении потерял более 5,5 тысячи военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял: более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Кроме того, за это время Киев лишился 170 автомобилей, 36 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе трех HIMARS и одной MLRS, семи станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, четырех единицы инженерной техники, в том числе двух инженерныых машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
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