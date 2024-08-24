https://ria.ru/20240824/kurskoe-1968233989.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 24.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:19
2024-08-24T14:19
2024-08-24T14:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329639_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_b3b12fad4b033cea483b4d45137ba7c9.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял: более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Кроме того, за это время Киев лишился 170 автомобилей, 36 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе трех HIMARS и одной MLRS, семи станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, четырех единицы инженерной техники, в том числе двух инженерныых машин разграждения и одной установки разминирования УР-77. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html
https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html
россия
курская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329639_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_d48d695b1b7d98c45b8e115b26c957f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Киев за время боев на Курском направлении потерял более 5,5 тысячи военных