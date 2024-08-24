https://ria.ru/20240824/kurskoe-1968233989.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 24.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:19

2024-08-24T14:19

2024-08-24T14:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за все время боев на курском направлении потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял: более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Кроме того, за это время Киев лишился 170 автомобилей, 36 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе трех HIMARS и одной MLRS, семи станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, четырех единицы инженерной техники, в том числе двух инженерныых машин разграждения и одной установки разминирования УР-77. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html

https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность