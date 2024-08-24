https://ria.ru/20240824/krym-1968290456.html

В Крыму сбили верховой пожар у подножья горы Аргамыш

В Крыму сбили верховой пожар у подножья горы Аргамыш - РИА Новости, 24.08.2024

В Крыму сбили верховой пожар у подножья горы Аргамыш

Авиация МЧС России сбила верховой пожар у подножья горы Аргамыш в Крыму, в тушении задействован 141 специалист, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T22:38

2024-08-24T22:38

2024-08-24T22:38

происшествия

россия

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбила верховой пожар у подножья горы Аргамыш в Крыму, в тушении задействован 141 специалист, сообщила пресс-служба ведомства. "В Крыму авиация МЧС России сбила верховой пожар у подножья горы Аргамыш. В Кировском районе горение лесной подстилки на 4 гектара перешло в верховой пожар. Тушение продолжают 141 специалист и 31 единица техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа огнеборцев на месте пожара осложняется ветровой нагрузкой, жаркой погодой и труднодоступной горно-лесистой местностью. Помимо этого, вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено порядка 50 тонн воды, водозабор организован из Старокрымского водохранилища. "Кроме того, к тушению пожара привлекается вертолёт Росгвардии", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20240824/pozhar-1968289165.html

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россия

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происшествия, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)