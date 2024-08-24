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В Крыму сбили верховой пожар у подножья горы Аргамыш - РИА Новости, 24.08.2024
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22:38 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/krym-1968290456.html
В Крыму сбили верховой пожар у подножья горы Аргамыш
В Крыму сбили верховой пожар у подножья горы Аргамыш - РИА Новости, 24.08.2024
В Крыму сбили верховой пожар у подножья горы Аргамыш
Авиация МЧС России сбила верховой пожар у подножья горы Аргамыш в Крыму, в тушении задействован 141 специалист, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:38
2024-08-24T22:38
происшествия
россия
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбила верховой пожар у подножья горы Аргамыш в Крыму, в тушении задействован 141 специалист, сообщила пресс-служба ведомства. "В Крыму авиация МЧС России сбила верховой пожар у подножья горы Аргамыш. В Кировском районе горение лесной подстилки на 4 гектара перешло в верховой пожар. Тушение продолжают 141 специалист и 31 единица техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа огнеборцев на месте пожара осложняется ветровой нагрузкой, жаркой погодой и труднодоступной горно-лесистой местностью. Помимо этого, вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено порядка 50 тонн воды, водозабор организован из Старокрымского водохранилища. "Кроме того, к тушению пожара привлекается вертолёт Росгвардии", - заключило ведомство.
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968289165.html
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россия
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происшествия, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Крыму сбили верховой пожар у подножья горы Аргамыш

В тушении пожара у подножья горы Аргамыш в Крыму задействован 141 специалист МЧС

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВертолет пожарной службы МЧС
Вертолет пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вертолет пожарной службы МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбила верховой пожар у подножья горы Аргамыш в Крыму, в тушении задействован 141 специалист, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"В Крыму авиация МЧС России сбила верховой пожар у подножья горы Аргамыш. В Кировском районе горение лесной подстилки на 4 гектара перешло в верховой пожар. Тушение продолжают 141 специалист и 31 единица техники", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работа огнеборцев на месте пожара осложняется ветровой нагрузкой, жаркой погодой и труднодоступной горно-лесистой местностью.
Помимо этого, вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено порядка 50 тонн воды, водозабор организован из Старокрымского водохранилища.
«
"Кроме того, к тушению пожара привлекается вертолёт Росгвардии", - заключило ведомство.
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ПроисшествияРоссияКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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