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Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе - РИА Новости, 24.08.2024
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09:07 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kriptovalyuta-1968203929.html
Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе
Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе - РИА Новости, 24.08.2024
Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе
Один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту, поэтому необходимо внимательно следить за всеми... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:07
2024-08-24T09:07
россия
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту, поэтому необходимо внимательно следить за всеми операциями и собирать доказательства, сообщил РИА Новости адвокат, председатель совета коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры" Андрей Андреев. Он отметил, что в России криптовалюта признается имуществом, а значит, подлежит разделу при разводе наравне с другими активами. "Стандартная процедура раздела имущества при разводе предполагает, что все совместно нажитое в браке имущество делится поровну между супругами, если иное не оговорено в брачном договоре. Однако появление криптовалюты внесло определенные сложности в этот процесс. Нередки случаи, когда перед разводом супруги переводят семейные накопления на криптовалютные кошельки или на биржи, расположенные за пределами российской юрисдикции. Ввиду анонимности и децентрализованности криптовалютных активов, обнаружить такие переводы бывает непросто", - сказал Андреев. В таких случаях, отметил адвокат, второй супруг должен предоставить доказательства, что переводы криптовалюты были совершены с целью уменьшения совместно нажитого имущества, и предоставит суду соответствующие доказательства. "Документируйте каждое действие супруга(и). Важно собрать максимум доказательств, подтверждающих наличие и размер криптовалютных активов, включая выписки из кошельков, транзакции, переписку и другие подтверждающие документы. Нанимайте профессионалов. Для оценки стоимости криптовалюты на момент развода целесообразно привлекать независимых экспертов, обладающих необходимыми знаниями в области цифровых активов", - посоветовал адвокат. Он указал на некоторые сложности, которые могут возникнуть при судебном разбирательстве. Например, их сложно выявить и оценить, установить, в какой именно момент она была приобретена одним из супругов и, соответственно, должна быть разделена. Помимо этого, суды пока не выработали единых подходов к разделу криптовалютных активов, что приводит к вариативности решений по аналогичным делам. "Криптовалюты могут храниться на различных платформах, в холодных кошельках, а также могут быть переведены на анонимные адреса. Поэтому важно максимально полно раскрыть всю информацию о криптовалютных активах, но в этом вопросе остается надеяться на честность супругов, так как выявить заграничные электронные кошельки достаточно сложно и даже бесперспективно в некоторых случаях. После того, как криптовалютные активы были выявлены и оценены, необходимо определить, каким образом они будут разделены между супругами. Это может быть равное разделение (50/50), пропорциональное разделение в зависимости от вклада каждого супруга или передача всех криптовалют одному из супругов с компенсацией другому", - пояснил Андреев. Адвокат рекомендовал супругам для избежания судебных споров заранее заключать брачные договоры или попытаться мирно урегулировать вопрос без суда. "Ввиду отсутствия единообразной судебной практики, супругам рекомендуется стремиться к достижению взаимоприемлемых договоренностей во внесудебном порядке", - отметил он.
https://ria.ru/20240717/putin-1960238826.html
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россия, общество
Россия, Общество
Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе

Адвокат: криптовалюта является имуществом и делится между супругами при разводе

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту, поэтому необходимо внимательно следить за всеми операциями и собирать доказательства, сообщил РИА Новости адвокат, председатель совета коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры" Андрей Андреев.
Он отметил, что в России криптовалюта признается имуществом, а значит, подлежит разделу при разводе наравне с другими активами.
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"Стандартная процедура раздела имущества при разводе предполагает, что все совместно нажитое в браке имущество делится поровну между супругами, если иное не оговорено в брачном договоре. Однако появление криптовалюты внесло определенные сложности в этот процесс. Нередки случаи, когда перед разводом супруги переводят семейные накопления на криптовалютные кошельки или на биржи, расположенные за пределами российской юрисдикции. Ввиду анонимности и децентрализованности криптовалютных активов, обнаружить такие переводы бывает непросто", - сказал Андреев.
В таких случаях, отметил адвокат, второй супруг должен предоставить доказательства, что переводы криптовалюты были совершены с целью уменьшения совместно нажитого имущества, и предоставит суду соответствующие доказательства.
"Документируйте каждое действие супруга(и). Важно собрать максимум доказательств, подтверждающих наличие и размер криптовалютных активов, включая выписки из кошельков, транзакции, переписку и другие подтверждающие документы. Нанимайте профессионалов. Для оценки стоимости криптовалюты на момент развода целесообразно привлекать независимых экспертов, обладающих необходимыми знаниями в области цифровых активов", - посоветовал адвокат.
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17 июля, 16:16
Он указал на некоторые сложности, которые могут возникнуть при судебном разбирательстве. Например, их сложно выявить и оценить, установить, в какой именно момент она была приобретена одним из супругов и, соответственно, должна быть разделена. Помимо этого, суды пока не выработали единых подходов к разделу криптовалютных активов, что приводит к вариативности решений по аналогичным делам.
"Криптовалюты могут храниться на различных платформах, в холодных кошельках, а также могут быть переведены на анонимные адреса. Поэтому важно максимально полно раскрыть всю информацию о криптовалютных активах, но в этом вопросе остается надеяться на честность супругов, так как выявить заграничные электронные кошельки достаточно сложно и даже бесперспективно в некоторых случаях. После того, как криптовалютные активы были выявлены и оценены, необходимо определить, каким образом они будут разделены между супругами. Это может быть равное разделение (50/50), пропорциональное разделение в зависимости от вклада каждого супруга или передача всех криптовалют одному из супругов с компенсацией другому", - пояснил Андреев.
Адвокат рекомендовал супругам для избежания судебных споров заранее заключать брачные договоры или попытаться мирно урегулировать вопрос без суда. "Ввиду отсутствия единообразной судебной практики, супругам рекомендуется стремиться к достижению взаимоприемлемых договоренностей во внесудебном порядке", - отметил он.
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