https://ria.ru/20240824/kriptovalyuta-1968203929.html

Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе

Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе - РИА Новости, 24.08.2024

Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе

Один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту, поэтому необходимо внимательно следить за всеми... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:07

2024-08-24T09:07

2024-08-24T09:07

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841949383_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_72d9fc93dd78b85850a12bad818660b6.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту, поэтому необходимо внимательно следить за всеми операциями и собирать доказательства, сообщил РИА Новости адвокат, председатель совета коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры" Андрей Андреев. Он отметил, что в России криптовалюта признается имуществом, а значит, подлежит разделу при разводе наравне с другими активами. "Стандартная процедура раздела имущества при разводе предполагает, что все совместно нажитое в браке имущество делится поровну между супругами, если иное не оговорено в брачном договоре. Однако появление криптовалюты внесло определенные сложности в этот процесс. Нередки случаи, когда перед разводом супруги переводят семейные накопления на криптовалютные кошельки или на биржи, расположенные за пределами российской юрисдикции. Ввиду анонимности и децентрализованности криптовалютных активов, обнаружить такие переводы бывает непросто", - сказал Андреев. В таких случаях, отметил адвокат, второй супруг должен предоставить доказательства, что переводы криптовалюты были совершены с целью уменьшения совместно нажитого имущества, и предоставит суду соответствующие доказательства. "Документируйте каждое действие супруга(и). Важно собрать максимум доказательств, подтверждающих наличие и размер криптовалютных активов, включая выписки из кошельков, транзакции, переписку и другие подтверждающие документы. Нанимайте профессионалов. Для оценки стоимости криптовалюты на момент развода целесообразно привлекать независимых экспертов, обладающих необходимыми знаниями в области цифровых активов", - посоветовал адвокат. Он указал на некоторые сложности, которые могут возникнуть при судебном разбирательстве. Например, их сложно выявить и оценить, установить, в какой именно момент она была приобретена одним из супругов и, соответственно, должна быть разделена. Помимо этого, суды пока не выработали единых подходов к разделу криптовалютных активов, что приводит к вариативности решений по аналогичным делам. "Криптовалюты могут храниться на различных платформах, в холодных кошельках, а также могут быть переведены на анонимные адреса. Поэтому важно максимально полно раскрыть всю информацию о криптовалютных активах, но в этом вопросе остается надеяться на честность супругов, так как выявить заграничные электронные кошельки достаточно сложно и даже бесперспективно в некоторых случаях. После того, как криптовалютные активы были выявлены и оценены, необходимо определить, каким образом они будут разделены между супругами. Это может быть равное разделение (50/50), пропорциональное разделение в зависимости от вклада каждого супруга или передача всех криптовалют одному из супругов с компенсацией другому", - пояснил Андреев. Адвокат рекомендовал супругам для избежания судебных споров заранее заключать брачные договоры или попытаться мирно урегулировать вопрос без суда. "Ввиду отсутствия единообразной судебной практики, супругам рекомендуется стремиться к достижению взаимоприемлемых договоренностей во внесудебном порядке", - отметил он.

https://ria.ru/20240717/putin-1960238826.html

https://ria.ru/20240802/kriptovalyuta-1963587766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество