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В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2024
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02:43 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kot_larri-1968186722.html
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри, сообщили СМИ
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2024
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри, сообщили СМИ
Британские власти разработали специальный план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, служащего на Даунинг-стрит - резиденции британского премьер-министра, он... РИА Новости, 24.08.2024
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британские власти разработали специальный план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, служащего на Даунинг-стрит - резиденции британского премьер-министра, он получил название "Ларри Бриджес", в то же время сам кот сейчас чувствует себя хорошо, сообщает издание Times со ссылкой на источники в правительстве. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет. "Высокопоставленные чиновники, работавшие на Даунинг-стрит в течение последнего года, разработали план объявления о смерти кота Ларри", - пишет издание. Сообщается, что план носит название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к смерти членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри на Даунинг-стрит для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для публикаций в соцсетях также считаются "готовыми к печальному дню его ухода". Тем не менее, один из источников сообщил, что, несмотря на свой почтенный возраст, Ларри "сейчас чувствует себя хорошо". Ранее в Великобритании действовал план под кодовым названием "Лондонский мост рухнул", разработанный на случай смерти матери Карла III королевы Елизаветы II, правившей страной более 70 лет, которая скончалась в сентябре 2022 года. На данный момент ко дню смерти действующего монарха Карла III подготовлен план "Менайский мост".
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великобритания, карл iii, маргарет тэтчер, тони блэр, в мире
Великобритания, Карл III, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, В мире
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри, сообщили СМИ

Times: британские власти разработали план на случай смерти кота Ларри

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британские власти разработали специальный план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, служащего на Даунинг-стрит - резиденции британского премьер-министра, он получил название "Ларри Бриджес", в то же время сам кот сейчас чувствует себя хорошо, сообщает издание Times со ссылкой на источники в правительстве.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
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"Высокопоставленные чиновники, работавшие на Даунинг-стрит в течение последнего года, разработали план объявления о смерти кота Ларри", - пишет издание.
Сообщается, что план носит название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к смерти членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри на Даунинг-стрит для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для публикаций в соцсетях также считаются "готовыми к печальному дню его ухода".
Тем не менее, один из источников сообщил, что, несмотря на свой почтенный возраст, Ларри "сейчас чувствует себя хорошо".
Ранее в Великобритании действовал план под кодовым названием "Лондонский мост рухнул", разработанный на случай смерти матери Карла III королевы Елизаветы II, правившей страной более 70 лет, которая скончалась в сентябре 2022 года. На данный момент ко дню смерти действующего монарха Карла III подготовлен план "Менайский мост".
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