https://ria.ru/20240824/kot_larri-1968186722.html

В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри, сообщили СМИ

В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2024

В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри, сообщили СМИ

Британские власти разработали специальный план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, служащего на Даунинг-стрит - резиденции британского премьер-министра, он... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T02:43

2024-08-24T02:43

2024-08-24T02:43

великобритания

карл iii

маргарет тэтчер

тони блэр

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800847358_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b735e77969a8f4ee9807dca8a9811fa3.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британские власти разработали специальный план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, служащего на Даунинг-стрит - резиденции британского премьер-министра, он получил название "Ларри Бриджес", в то же время сам кот сейчас чувствует себя хорошо, сообщает издание Times со ссылкой на источники в правительстве. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет. "Высокопоставленные чиновники, работавшие на Даунинг-стрит в течение последнего года, разработали план объявления о смерти кота Ларри", - пишет издание. Сообщается, что план носит название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к смерти членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри на Даунинг-стрит для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для публикаций в соцсетях также считаются "готовыми к печальному дню его ухода". Тем не менее, один из источников сообщил, что, несмотря на свой почтенный возраст, Ларри "сейчас чувствует себя хорошо". Ранее в Великобритании действовал план под кодовым названием "Лондонский мост рухнул", разработанный на случай смерти матери Карла III королевы Елизаветы II, правившей страной более 70 лет, которая скончалась в сентябре 2022 года. На данный момент ко дню смерти действующего монарха Карла III подготовлен план "Менайский мост".

https://ria.ru/20240705/larri-1957645816.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966492133.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, карл iii, маргарет тэтчер, тони блэр, в мире