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Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/korenevo-1968254702.html
Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы
Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы - РИА Новости, 24.08.2024
Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы
Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва сообщила РИА Новости, что в районном центре остаётся более 100 человек, остальные эвакуированы. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:05
2024-08-24T17:05
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 24 авг – РИА Новости. Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва сообщила РИА Новости, что в районном центре остаётся более 100 человек, остальные эвакуированы. "В основном в поселке, наверное, человек 50. Мы каждый день посылаем туда машины в те или иные точки района, которые сейчас доступны для работы гражданскими лицами. Есть, конечно, люди, которые категорически отказываются выезжать в силу того, что у людей хозяйство, дома боятся бросить", - сообщила Дегтярёва. По словам главы района, 50-60 человек из тех, кто остаëтся в посёлке, наотрез отказываются выезжать. Волонтёры их обеспечивают гуманитарной помощью – развозят по домам хлеб, воду, а также оказывают другую помощь. Она отметила, что в районе есть проблемы с инфраструктурой. В некоторых населённых пунктах Кореневского района есть электричество, водоснабжение, и газоснабжение, но в некоторых – подача ресурсов нарушена. "Бригады электромонтеров, где это необходимо, где это возможно, выезжают, ремонтируют эти повреждения... Но есть места, где просто невозможно сделать, потому что подстанции находятся в тех местах, которые подлежат обстрелу и, соответственно, заехать туда бригаде невозможно, можем потерять бригаду и технику", - объяснила Дегтярёва. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы

Более ста человек остаются в курском поселке Коренево, остальные эвакуированы

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 24 авг – РИА Новости. Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва сообщила РИА Новости, что в районном центре остаётся более 100 человек, остальные эвакуированы.
«
"В основном в поселке, наверное, человек 50. Мы каждый день посылаем туда машины в те или иные точки района, которые сейчас доступны для работы гражданскими лицами. Есть, конечно, люди, которые категорически отказываются выезжать в силу того, что у людей хозяйство, дома боятся бросить", - сообщила Дегтярёва.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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По словам главы района, 50-60 человек из тех, кто остаëтся в посёлке, наотрез отказываются выезжать. Волонтёры их обеспечивают гуманитарной помощью – развозят по домам хлеб, воду, а также оказывают другую помощь.
Она отметила, что в районе есть проблемы с инфраструктурой. В некоторых населённых пунктах Кореневского района есть электричество, водоснабжение, и газоснабжение, но в некоторых – подача ресурсов нарушена.
«
"Бригады электромонтеров, где это необходимо, где это возможно, выезжают, ремонтируют эти повреждения... Но есть места, где просто невозможно сделать, потому что подстанции находятся в тех местах, которые подлежат обстрелу и, соответственно, заехать туда бригаде невозможно, можем потерять бригаду и технику", - объяснила Дегтярёва.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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