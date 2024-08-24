Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы
Более ста человек остаются в курском поселке Коренево, остальные эвакуированы
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области. Архивное фото
КУРСК, 24 авг – РИА Новости. Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва сообщила РИА Новости, что в районном центре остаётся более 100 человек, остальные эвакуированы.
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"В основном в поселке, наверное, человек 50. Мы каждый день посылаем туда машины в те или иные точки района, которые сейчас доступны для работы гражданскими лицами. Есть, конечно, люди, которые категорически отказываются выезжать в силу того, что у людей хозяйство, дома боятся бросить", - сообщила Дегтярёва.
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По словам главы района, 50-60 человек из тех, кто остаëтся в посёлке, наотрез отказываются выезжать. Волонтёры их обеспечивают гуманитарной помощью – развозят по домам хлеб, воду, а также оказывают другую помощь.
Она отметила, что в районе есть проблемы с инфраструктурой. В некоторых населённых пунктах Кореневского района есть электричество, водоснабжение, и газоснабжение, но в некоторых – подача ресурсов нарушена.
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"Бригады электромонтеров, где это необходимо, где это возможно, выезжают, ремонтируют эти повреждения... Но есть места, где просто невозможно сделать, потому что подстанции находятся в тех местах, которые подлежат обстрелу и, соответственно, заехать туда бригаде невозможно, можем потерять бригаду и технику", - объяснила Дегтярёва.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.