https://ria.ru/20240824/korenevo-1968254702.html

Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы

Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы - РИА Новости, 24.08.2024

Более ста человек остаются в курском Коренево, остальные эвакуированы

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва сообщила РИА Новости, что в районном центре остаётся более 100 человек, остальные эвакуированы. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:05

2024-08-24T17:05

2024-08-24T17:05

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 24 авг – РИА Новости. Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва сообщила РИА Новости, что в районном центре остаётся более 100 человек, остальные эвакуированы. "В основном в поселке, наверное, человек 50. Мы каждый день посылаем туда машины в те или иные точки района, которые сейчас доступны для работы гражданскими лицами. Есть, конечно, люди, которые категорически отказываются выезжать в силу того, что у людей хозяйство, дома боятся бросить", - сообщила Дегтярёва. По словам главы района, 50-60 человек из тех, кто остаëтся в посёлке, наотрез отказываются выезжать. Волонтёры их обеспечивают гуманитарной помощью – развозят по домам хлеб, воду, а также оказывают другую помощь. Она отметила, что в районе есть проблемы с инфраструктурой. В некоторых населённых пунктах Кореневского района есть электричество, водоснабжение, и газоснабжение, но в некоторых – подача ресурсов нарушена. "Бригады электромонтеров, где это необходимо, где это возможно, выезжают, ремонтируют эти повреждения... Но есть места, где просто невозможно сделать, потому что подстанции находятся в тех местах, которые подлежат обстрелу и, соответственно, заехать туда бригаде невозможно, можем потерять бригаду и технику", - объяснила Дегтярёва. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240824/plennye-1968228391.html

https://ria.ru/20240824/abrams-1968250582.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины