Рейтинг@Mail.ru
Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 24.08.2024 (обновлено: 09:52 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/kitaj-1968202290.html
Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо
Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо - РИА Новости, 24.08.2024
Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо
Импорт Китаем меди из России в июле этого года увеличился вчетверо, до почти 334 миллионов долларов, что стало самым большим значением с ноября прошлого года,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:41
2024-08-24T09:52
экономика
россия
китай
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779400864_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_ca669e0198529a0507fc86ab4bf57fbb.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Импорт Китаем меди из России в июле этого года увеличился вчетверо, до почти 334 миллионов долларов, что стало самым большим значением с ноября прошлого года, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы. Так, по итогам июля 2024 года объемы закупок КНР российской меди составили 333,9 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше, чем месяц назад. Это стало самым большим объемом поставок за месяц с ноября 2023 года. Всего по итогам первых семи месяцев этого года Поднебесная импортировала из России меди на 1,5 миллиарда долларов. Поставки по итогам всего прошлого года достигли 3,2 миллиарда долларов. Больше всего в июле Москва поставляла Пекину рафинированную медь и сплавы — на 259 миллионов долларов, медные отходы и лом — 75 миллионов и медные порошки и чешуйки — 112 тысяч. В общем объеме китайского медного импорта за июль Россия заняла шестое место с долей в 5,4 процента. Главным поставщиком стала Демократическая республика Конго с объемом в почти 1,3 миллиарда долларов и долей 20,7 процента. Также в тройку вошли Япония — 490 миллионов долларов (восемь процентов) и Чили — 432 миллиона (семь процентов). Топ-5 закрыли Замбия — 369 миллионов (шесть процентов) и США — 338 миллионов (5,5 процента). Всего в июле Поднебесная приобрела меди на 6,2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240408/chipy-1938477229.html
https://ria.ru/20240423/import-1941853260.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779400864_336:343:2609:2047_1920x0_80_0_0_6874b33568e3a0bdeeaa5f8f50bcdd8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, москва
Экономика, Россия, Китай, Москва
Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо

Импорт меди из России в июле вырос вчетверо, до 334 миллионов долларов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРозлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Импорт Китаем меди из России в июле этого года увеличился вчетверо, до почти 334 миллионов долларов, что стало самым большим значением с ноября прошлого года, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы.
Так, по итогам июля 2024 года объемы закупок КНР российской меди составили 333,9 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше, чем месяц назад. Это стало самым большим объемом поставок за месяц с ноября 2023 года.
Производство пластин с микросхемами - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое
8 апреля, 03:29
Всего по итогам первых семи месяцев этого года Поднебесная импортировала из России меди на 1,5 миллиарда долларов. Поставки по итогам всего прошлого года достигли 3,2 миллиарда долларов.
Больше всего в июле Москва поставляла Пекину рафинированную медь и сплавы — на 259 миллионов долларов, медные отходы и лом — 75 миллионов и медные порошки и чешуйки — 112 тысяч.
В общем объеме китайского медного импорта за июль Россия заняла шестое место с долей в 5,4 процента. Главным поставщиком стала Демократическая республика Конго с объемом в почти 1,3 миллиарда долларов и долей 20,7 процента.
Также в тройку вошли Япония — 490 миллионов долларов (восемь процентов) и Чили — 432 миллиона (семь процентов). Топ-5 закрыли Замбия — 369 миллионов (шесть процентов) и США — 338 миллионов (5,5 процента). Всего в июле Поднебесная приобрела меди на 6,2 миллиарда долларов.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Китай нарастил импорт оксида бора из России
23 апреля, 18:35
 
ЭкономикаРоссияКитайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала