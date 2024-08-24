https://ria.ru/20240824/kitaj-1968202290.html

Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо

Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо - РИА Новости, 24.08.2024

Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо

Импорт Китаем меди из России в июле этого года увеличился вчетверо, до почти 334 миллионов долларов, что стало самым большим значением с ноября прошлого года,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:41

2024-08-24T08:41

2024-08-24T09:52

экономика

россия

китай

москва

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Импорт Китаем меди из России в июле этого года увеличился вчетверо, до почти 334 миллионов долларов, что стало самым большим значением с ноября прошлого года, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы. Так, по итогам июля 2024 года объемы закупок КНР российской меди составили 333,9 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше, чем месяц назад. Это стало самым большим объемом поставок за месяц с ноября 2023 года. Всего по итогам первых семи месяцев этого года Поднебесная импортировала из России меди на 1,5 миллиарда долларов. Поставки по итогам всего прошлого года достигли 3,2 миллиарда долларов. Больше всего в июле Москва поставляла Пекину рафинированную медь и сплавы — на 259 миллионов долларов, медные отходы и лом — 75 миллионов и медные порошки и чешуйки — 112 тысяч. В общем объеме китайского медного импорта за июль Россия заняла шестое место с долей в 5,4 процента. Главным поставщиком стала Демократическая республика Конго с объемом в почти 1,3 миллиарда долларов и долей 20,7 процента. Также в тройку вошли Япония — 490 миллионов долларов (восемь процентов) и Чили — 432 миллиона (семь процентов). Топ-5 закрыли Замбия — 369 миллионов (шесть процентов) и США — 338 миллионов (5,5 процента). Всего в июле Поднебесная приобрела меди на 6,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240408/chipy-1938477229.html

https://ria.ru/20240423/import-1941853260.html

россия

китай

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, москва