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Киев опасается задержек с соглашением G7 о российских активах, пишут СМИ

Киев опасается задержек с соглашением G7 о российских активах, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2024

Киев опасается задержек с соглашением G7 о российских активах, пишут СМИ

Украинские чиновники все больше опасаются задержек в оформлении соглашения, которое позволит получить 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от активов... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T10:51

2024-08-24T10:51

2024-08-24T10:51

экономика

россия

украина

москва

паоло джентилони

сюнъити судзуки

сергей лавров

g7

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские чиновники все больше опасаются задержек в оформлении соглашения, которое позволит получить 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от активов РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что рамочное соглашение стран "большой семерки" по поводу выдачи Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от активов РФ, будет в октябре. "Украинские чиновники все больше опасаются задержек в завершении сделки, которая позволит получить поддержку в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных активов российского центрального банка", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Как отмечает источник агентства, соглашение между странами G7 будет принято до конца года, однако точные временные рамки не определены, но Украине потребуется решение в следующем месяце, когда пересмотр финансирования Международным валютным фондом потребует гарантий того, что бюджетные требования Украины будут выполнены. Ранее агентство передавало, что США выразили обеспокоенность тем, что режим санкций ЕС, который нужно продлевать каждые полгода, может стать проблемой, если в какой-то момент замораживание активов не будет продлено. В июле глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки заявлял, что страны G7 пока не приняли решение об использовании замороженных российских активов. Он подчеркнул, что страны G7 будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью". В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, москва, паоло джентилони, сюнъити судзуки, сергей лавров, g7, евросоюз, министерство финансов японии