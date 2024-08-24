https://ria.ru/20240824/khamas-1968218979.html
Делегация ХАМАС прибыла в Каир
Делегация ХАМАС прибыла в Каир - РИА Новости, 24.08.2024
Делегация ХАМАС прибыла в Каир
Делегация от ХАМАС прибудет в субботу в Каир с целью ознакомиться с результатами переговоров по Газе при участии посредников, сообщается в пятницу в заявлении... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:08
2024-08-24T12:08
2024-08-24T12:34
в мире
каир (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 24 авг - РИА Новости. Делегация от ХАМАС прибудет в субботу в Каир с целью ознакомиться с результатами переговоров по Газе при участии посредников, сообщается в пятницу в заявлении движения, опубликованном в соцсети X."Сегодня вечером делегация ХАМАС во главе с Халил Аль-Хайя прибудет в Каир по приглашению братьев-посредников из Египта и Катара. Цель визита - услышать результаты переговоров, которые пройдут в Каире", - написано в заявлении.В руководстве движения отметили, что позиция ХАМАС остается прежней согласно представленному ими предложению от 2 июля на основании инициативы президента США Джо Байдена и решению СБ ООН."ХАМАС подтверждает готовность соблюсти условия, по которым были достигнуты договоренности (2 июля), и требует оказать давление на оккупантов (Израиль), чтобы они также выполнили условия и прекратили препятствовать переговорам",- отмечается в заявлении.Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.Согласно заявлению канцелярии президента Египта, в пятницу Байден позвонил Абдель Фаттаху ас-Сиси, лидеры двух стран обсудили во время разговора усилия для прекращения огня в Газе и последние события по нынешнему раунду переговоров, который проходит в Каире.
https://ria.ru/20240823/khamas-1968047856.html
https://ria.ru/20240824/palestina-1968190209.html
каир (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каир (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Каир (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Делегация ХАМАС прибыла в Каир
Делегация ХАМАС в Каире ознакомится с результатами переговоров по Газе