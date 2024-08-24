https://ria.ru/20240824/kennedi-mladshiy-1968186884.html

Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне

Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне - РИА Новости, 24.08.2024

Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T02:50

2024-08-24T02:50

2024-08-24T02:50

аризона

сша

дональд трамп

роберт кеннеди

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909548908_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_eaa59a45f400802e6790ac84e9d0db29.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке, присоединился к митингу экс-президента в штате Аризона. Кеннеди-младший ранее заявил, что приостанавливает свою кампанию в пользу Трампа. Сам экс-президент при этом ранее анонсировал на своем митинге некоего гостя, имя которого не раскрывал. "Он пользуется большим уважением. Он замечательный человек. Я знаю его долго... Роберт Кеннеди-младший", – представил Трамп новоиспеченного сторонника. Кеннеди-младшего встретили овациями.

https://ria.ru/20240823/tramp-1968172117.html

https://ria.ru/20240824/kennedi-mladshiy-1968181233.html

аризона

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аризона, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, в мире