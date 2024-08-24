https://ria.ru/20240824/kennedi-mladshiy-1968186884.html
Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне
Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне - РИА Новости, 24.08.2024
Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке,... РИА Новости, 24.08.2024
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявивший о его поддержке, присоединился к митингу экс-президента в штате Аризона. Кеннеди-младший ранее заявил, что приостанавливает свою кампанию в пользу Трампа. Сам экс-президент при этом ранее анонсировал на своем митинге некоего гостя, имя которого не раскрывал. "Он пользуется большим уважением. Он замечательный человек. Я знаю его долго... Роберт Кеннеди-младший", – представил Трамп новоиспеченного сторонника. Кеннеди-младшего встретили овациями.
https://ria.ru/20240823/tramp-1968172117.html
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аризона, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, в мире
Аризона, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024, В мире
Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне
Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне