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Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России
Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России - РИА Новости, 24.08.2024
Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что демократы, критикуя выборы в РФ из-за якобы отсутствия конкуренции, по сути, сделали то РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:10
2024-08-24T00:10
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что демократы, критикуя выборы в РФ из-за якобы отсутствия конкуренции, по сути, сделали то же самое в США, избавившись от конкурентов. По его словам, Байден "высмеял внушительную победу в 88% Владимира Путина на российских выборах", обвинив его в якобы недопущении оппонентов. "Но здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам (партии - ред.) появиться в бюллетене", – сказал Кеннеди-младший в обращении к нации. Выборы президента РФ проходили 15-17 марта, впервые в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования почти в трети регионов страны. По их итогам с 87,28% голосов победил действующий президент Владимир Путин. Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 77,49%, став рекордной в новейшей истории России.
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Россия, США, Америка, Владимир Путин, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024, В мире
Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России
Кеннеди-младший: демократы совершили то же, за что критиковала выборы в России