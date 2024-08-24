Рейтинг@Mail.ru
Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kennedi-mladshiy-1968181233.html
Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России
Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России - РИА Новости, 24.08.2024
Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что демократы, критикуя выборы в РФ из-за якобы отсутствия конкуренции, по сути, сделали то РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:10
2024-08-24T00:10
россия
сша
америка
владимир путин
роберт кеннеди
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_0:108:3306:1968_1920x0_80_0_0_472a8e9a1a4b2c3e4609c6645fd674fd.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что демократы, критикуя выборы в РФ из-за якобы отсутствия конкуренции, по сути, сделали то же самое в США, избавившись от конкурентов. По его словам, Байден "высмеял внушительную победу в 88% Владимира Путина на российских выборах", обвинив его в якобы недопущении оппонентов. "Но здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам (партии - ред.) появиться в бюллетене", – сказал Кеннеди-младший в обращении к нации. Выборы президента РФ проходили 15-17 марта, впервые в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования почти в трети регионов страны. По их итогам с 87,28% голосов победил действующий президент Владимир Путин. Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 77,49%, став рекордной в новейшей истории России.
https://ria.ru/20240823/tramp-1968172117.html
https://ria.ru/20240821/kennedi-1967667691.html
россия
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7ad265f07935582cc2b59ff4c448a39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, америка, владимир путин, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Америка, Владимир Путин, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024, В мире
Кеннеди-младший уличил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России

Кеннеди-младший: демократы совершили то же, за что критиковала выборы в России

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что демократы, критикуя выборы в РФ из-за якобы отсутствия конкуренции, по сути, сделали то же самое в США, избавившись от конкурентов.
По его словам, Байден "высмеял внушительную победу в 88% Владимира Путина на российских выборах", обвинив его в якобы недопущении оппонентов.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку
Вчера, 22:31
"Но здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам (партии - ред.) появиться в бюллетене", – сказал Кеннеди-младший в обращении к нации.
Выборы президента РФ проходили 15-17 марта, впервые в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования почти в трети регионов страны. По их итогам с 87,28% голосов победил действующий президент Владимир Путин. Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 77,49%, став рекордной в новейшей истории России.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Кеннеди-младший выступит с обращением к нации
21 августа, 22:09
 
РоссияСШААмерикаВладимир ПутинРоберт КеннедиВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала