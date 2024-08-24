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Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь - РИА Новости, 24.08.2024
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь
Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую смертную казнь на своей территории за 13 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T23:11
2024-08-24T23:11
2024-08-24T23:11
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую смертную казнь на своей территории за 13 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Южная Каролина назначила на 20 сентября исполнение первой смертной казни за более чем 13 лет", - пишет агентство. Отмечается, что некогда Южная Каролина была одним из лидеров среди штатов по количеству проводимых смертных казней, однако в какой-то момент столкнулась с проблемами с получением препаратов для проведения казней из-за того, что фармацевтические компании не хотели раскрывать факт продажи смертельных инъекций властям. Впоследствии власти штата издали распоряжение, позволяющее им оставлять в секрете поставщика препаратов для казней, после чего в июле этого года верховный суд штата постановил возобновить исполнение смертных приговоров. По данным агентства, 20 сентября в Южной Каролине будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который был признан виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. Преступник сможет выбрать одну из трех видов казней – смертельная инъекция, электрический стул или расстрел. Если примерно за неделю Оуэнс не определится с выбором, его умертвят на электрическом стуле.
https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная каролина, сша
В мире, Южная Каролина, США
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь
Ассошиэйтед Пресс: Южная Каролина проведет первую смертную казнь за 13 лет
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую смертную казнь на своей территории за 13 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
«
"Южная Каролина назначила на 20 сентября исполнение первой смертной казни за более чем 13 лет", - пишет агентство.
Отмечается, что некогда Южная Каролина была одним из лидеров среди штатов по количеству проводимых смертных казней, однако в какой-то момент столкнулась с проблемами с получением препаратов для проведения казней из-за того, что фармацевтические компании не хотели раскрывать факт продажи смертельных инъекций властям.
Впоследствии власти штата издали распоряжение, позволяющее им оставлять в секрете поставщика препаратов для казней, после чего в июле этого года верховный суд штата постановил возобновить исполнение смертных приговоров.
По данным агентства, 20 сентября в Южной Каролине будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который был признан виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. Преступник сможет выбрать одну из трех видов казней – смертельная инъекция, электрический стул или расстрел. Если примерно за неделю Оуэнс не определится с выбором, его умертвят на электрическом стуле.