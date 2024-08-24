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Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь

Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь - РИА Новости, 24.08.2024

Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь

Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую смертную казнь на своей территории за 13 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T23:11

2024-08-24T23:11

2024-08-24T23:11

в мире

южная каролина

сша

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую смертную казнь на своей территории за 13 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Южная Каролина назначила на 20 сентября исполнение первой смертной казни за более чем 13 лет", - пишет агентство. Отмечается, что некогда Южная Каролина была одним из лидеров среди штатов по количеству проводимых смертных казней, однако в какой-то момент столкнулась с проблемами с получением препаратов для проведения казней из-за того, что фармацевтические компании не хотели раскрывать факт продажи смертельных инъекций властям. Впоследствии власти штата издали распоряжение, позволяющее им оставлять в секрете поставщика препаратов для казней, после чего в июле этого года верховный суд штата постановил возобновить исполнение смертных приговоров. По данным агентства, 20 сентября в Южной Каролине будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который был признан виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. Преступник сможет выбрать одну из трех видов казней – смертельная инъекция, электрический стул или расстрел. Если примерно за неделю Оуэнс не определится с выбором, его умертвят на электрическом стуле.

https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html

южная каролина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, южная каролина, сша