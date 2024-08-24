Рейтинг@Mail.ru
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kazn-1968292378.html
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь - РИА Новости, 24.08.2024
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь
Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую смертную казнь на своей территории за 13 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T23:11
2024-08-24T23:11
в мире
южная каролина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую смертную казнь на своей территории за 13 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Южная Каролина назначила на 20 сентября исполнение первой смертной казни за более чем 13 лет", - пишет агентство. Отмечается, что некогда Южная Каролина была одним из лидеров среди штатов по количеству проводимых смертных казней, однако в какой-то момент столкнулась с проблемами с получением препаратов для проведения казней из-за того, что фармацевтические компании не хотели раскрывать факт продажи смертельных инъекций властям. Впоследствии власти штата издали распоряжение, позволяющее им оставлять в секрете поставщика препаратов для казней, после чего в июле этого года верховный суд штата постановил возобновить исполнение смертных приговоров. По данным агентства, 20 сентября в Южной Каролине будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который был признан виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. Преступник сможет выбрать одну из трех видов казней – смертельная инъекция, электрический стул или расстрел. Если примерно за неделю Оуэнс не определится с выбором, его умертвят на электрическом стуле.
https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html
южная каролина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная каролина, сша
В мире, Южная Каролина, США
Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь

Ассошиэйтед Пресс: Южная Каролина проведет первую смертную казнь за 13 лет

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский штат Южная Каролина в сентябре проведет первую смертную казнь на своей территории за 13 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«
"Южная Каролина назначила на 20 сентября исполнение первой смертной казни за более чем 13 лет", - пишет агентство.
Отмечается, что некогда Южная Каролина была одним из лидеров среди штатов по количеству проводимых смертных казней, однако в какой-то момент столкнулась с проблемами с получением препаратов для проведения казней из-за того, что фармацевтические компании не хотели раскрывать факт продажи смертельных инъекций властям.
Впоследствии власти штата издали распоряжение, позволяющее им оставлять в секрете поставщика препаратов для казней, после чего в июле этого года верховный суд штата постановил возобновить исполнение смертных приговоров.
По данным агентства, 20 сентября в Южной Каролине будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который был признан виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. Преступник сможет выбрать одну из трех видов казней – смертельная инъекция, электрический стул или расстрел. Если примерно за неделю Оуэнс не определится с выбором, его умертвят на электрическом стуле.
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В США признали невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни
24 июня, 01:16
 
В миреЮжная КаролинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала