https://ria.ru/20240824/katyusha-1968229003.html

В Московском зоопарке празднуют день рождения панды Катюши

В Московском зоопарке празднуют день рождения панды Катюши - РИА Новости, 24.08.2024

В Московском зоопарке празднуют день рождения панды Катюши

День рождения панды Катюши, которой исполнился год, празднуют в Московском зоопарке в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:39

2024-08-24T13:39

2024-08-24T13:39

хорошие новости

китай

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. День рождения панды Катюши, которой исполнился год, празднуют в Московском зоопарке в субботу, передает корреспондент РИА Новости. "Мы этот день ждали с нетерпением, переживали, испытывали большое волнение... Мы участвовали в программе по сохранению, размножению, в научном в процессе больших панд и перед нами стояла задача получить результат, и сегодня я понимаю, что именно тогда, когда ты... (действуешь - ред.) вместе, как единый организм, как наши две страны сейчас, только тогда у тебя получается такой плод: плод любви, розовое счастье наше, как мы её называем, и символ мира и дружбы между нашими двумя странами", - рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова перед открытием торжественной части. Она отметила, что в этом году также отмечается 75-летие дружбы между Россией и Китаем. "Сегодня мы погасили (почтовую - ред.) марку, которая означает тоже символ любви... и символ нашей дружбы, наш плод дружбы... Спасибо, всех поздравляю с праздником и желаю нашей маленькой Катюше крепкого здоровья, как и ее родителям. Спасибо большое за вашу любовь к этому виду животных", - добавила Акулова. Как передает корреспондент РИА Новости, сразу после поздравлений официальных лиц начался праздничный концерт. Артисты, в том числе из Китая, представили яркие номера с национальными мотивами.

https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html

https://ria.ru/20240729/panda-1962660120.html

китай

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Торт для панды Катюши в честь ее дня рождения Знаменитой панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. В честь именинницы устанавливают праздничный торт. На празднике присутствует посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В общем, торт на камеру Катюша есть не стала, а сломала поставленный в вольере игрушечный телевизор и убежала. 2024-08-24T13:39 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, светлана акулова, московский зоопарк