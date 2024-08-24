https://ria.ru/20240824/kareliya-1968242064.html

Глава Карелии открыл библиотеку и музейный центр в День республики

Глава Карелии открыл библиотеку и музейный центр в День республики - РИА Новости, 24.08.2024

Глава Карелии открыл библиотеку и музейный центр в День республики

Глава Карелии Артур Парфенчиков в субботу, в День республики, открыл после реконструкции Сегежскую библиотеку и музейный центр, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:19

2024-08-24T15:19

2024-08-24T15:19

сегежа

артур парфенчиков

республика карелия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков в субботу, в День республики, открыл после реконструкции Сегежскую библиотеку и музейный центр, сообщает пресс-служба регионального правительства. Теперь здесь просторно, светло и уютно. Учреждения станут не только местом для сохранения уникального культурного наследия края, но и современными площадками для общения, творческой самореализации и просвещения сегежан и гостей города. В одном из старейших зданий в центре Сегежа, где располагаются библиотека и музей, велась реконструкция. Провести серьезные работы помогла федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2030 года". В 2024 году реконструкция завершилась, и библиотека с музеем открыли свои двери для посетителей. В здании восстановлена крыша, кирпичная кладка парапета и оконных четвертей, кроме лестниц в библиотеке появился лифт, которого изначально не было и другое. Обновленные пространства оценил Парфенчиков. "Это был сложный проект, но мы его завершили. Теперь надо здание обживать, наполнять новой энергетикой. У этого здания большая история и, когда мы приступали к реконструкции, нам хотелось, чтобы старое и новое воссоединилось, и это получилось. В добрый путь!" – цитирует пресс-служба Парфенчикова. Технически оснастить и оборудовать музей и библиотеку помог президентский нацпроект "Культура". "Пока продолжалась реконструкция здания музей жил, работал на внемузейных площадках, и мы очень рады, что наконец обрели новый дом. Помимо обновленного здания, мы приобрели и современное оборудование, начиная от выставочных витрин и подвесов и заканчивая высокотехнологическим оборудованием и мультимедиа. Это оборудование позволит показать посетителям наибольшее количество контента", —сказала директор музея Галина Змеева. Современная интерактивная витрина с дисплеем станет для гостей музея персональным помощником при знакомстве с предметами и коллекциями музея, акустическое устройство "звуковой душ" наполнит этнографический раздел постоянной экспозиции звуками старинного Выгозерья, а интерактивная песочница разнообразит семейные мероприятия. Заглянуть за двери обычно закрытых для посетителей фондохранилищ и увидеть предметы и тематические коллекции позволят витрины открытого фондохранения. Благодаря нацпроекту "Культура" библиотека приобрела новую мебель, компьютерную технику и мультимедийное оборудование, существенно пополнила книжный фонд.

https://ria.ru/20231022/mishustin-1904476247.html

https://ria.ru/20231104/kareliya-1907452840.html

https://ria.ru/20240201/turkompleks-1924839744.html

сегежа

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сегежа, артур парфенчиков, республика карелия