Рейтинг@Mail.ru
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kanada-1968192271.html
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом - РИА Новости, 24.08.2024
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом
Дипмиссия РФ в Канаде после чествования нациста Ярослава Гунько (Хунки) в местном парламенте находится в "непрерывном контакте" с МИД и правоохранителями,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T05:36
2024-08-24T05:36
в мире
россия
канада
оттава
ярослав хунка
олег степанов
джастин трюдо
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Дипмиссия РФ в Канаде после чествования нациста Ярослава Гунько (Хунки) в местном парламенте находится в "непрерывном контакте" с МИД и правоохранителями, предоставила все "исчерпывающие материалы" по его преступлениям, но Москве, тем не менее, отказывают в экстрадиции, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. "С осени 2023 года посольство находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу бежавшего сюда от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки", – сказал российский дипломат. По его словам, канадской стороне переданы "исчерпывающие материалы" с фактами совершенных им преступлений. "Однако Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных Гунько преступлений", – добавил Степанов. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
https://ria.ru/20240730/natsizm-1962835524.html
https://ria.ru/20240823/germaniya-1967946257.html
https://radiosputnik.ru/20240210/kanada-1926566139.html
россия
канада
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_466:0:2066:1200_1920x0_80_0_0_5f2ec7e75aff34724796573f70b61fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, оттава, ярослав хунка, олег степанов, джастин трюдо, генеральная прокуратура рф, интерпол
В мире, Россия, Канада, Оттава, Ярослав Хунка, Олег Степанов, Джастин Трюдо, Генеральная прокуратура РФ, Интерпол
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом

Посол в Канаде назвал предлог властей для отказа в экстрадиции Гунько надуманным

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Дипмиссия РФ в Канаде после чествования нациста Ярослава Гунько (Хунки) в местном парламенте находится в "непрерывном контакте" с МИД и правоохранителями, предоставила все "исчерпывающие материалы" по его преступлениям, но Москве, тем не менее, отказывают в экстрадиции, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма
30 июля, 06:47
"С осени 2023 года посольство находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу бежавшего сюда от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки", – сказал российский дипломат.
По его словам, канадской стороне переданы "исчерпывающие материалы" с фактами совершенных им преступлений.
"Однако Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных Гунько преступлений", – добавил Степанов.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин
23 августа, 09:01
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
"Будет показательным случаем". Посол РФ о нежелании Канады выдать нациста
10 февраля, 12:17
 
В миреРоссияКанадаОттаваЯрослав ХункаОлег СтепановДжастин ТрюдоГенеральная прокуратура РФИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала