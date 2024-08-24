Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом
Посол в Канаде назвал предлог властей для отказа в экстрадиции Гунько надуманным
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Дипмиссия РФ в Канаде после чествования нациста Ярослава Гунько (Хунки) в местном парламенте находится в "непрерывном контакте" с МИД и правоохранителями, предоставила все "исчерпывающие материалы" по его преступлениям, но Москве, тем не менее, отказывают в экстрадиции, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола.
"С осени 2023 года посольство находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу бежавшего сюда от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки", – сказал российский дипломат.
По его словам, канадской стороне переданы "исчерпывающие материалы" с фактами совершенных им преступлений.
"Однако Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных Гунько преступлений", – добавил Степанов.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
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В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.