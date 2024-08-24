https://ria.ru/20240824/kanada-1968192271.html

Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом

Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом - РИА Новости, 24.08.2024

Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом

Дипмиссия РФ в Канаде после чествования нациста Ярослава Гунько (Хунки) в местном парламенте находится в "непрерывном контакте" с МИД и правоохранителями,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:36

2024-08-24T05:36

2024-08-24T05:36

в мире

россия

канада

оттава

ярослав хунка

олег степанов

джастин трюдо

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Дипмиссия РФ в Канаде после чествования нациста Ярослава Гунько (Хунки) в местном парламенте находится в "непрерывном контакте" с МИД и правоохранителями, предоставила все "исчерпывающие материалы" по его преступлениям, но Москве, тем не менее, отказывают в экстрадиции, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. "С осени 2023 года посольство находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу бежавшего сюда от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки", – сказал российский дипломат. По его словам, канадской стороне переданы "исчерпывающие материалы" с фактами совершенных им преступлений. "Однако Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных Гунько преступлений", – добавил Степанов. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.

https://ria.ru/20240730/natsizm-1962835524.html

https://ria.ru/20240823/germaniya-1967946257.html

https://radiosputnik.ru/20240210/kanada-1926566139.html

россия

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, канада, оттава, ярослав хунка, олег степанов, джастин трюдо, генеральная прокуратура рф, интерпол