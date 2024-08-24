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Опрос показал, как компании формируют кадровый резерв - РИА Новости, 24.08.2024
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09:10 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kadry-1968204150.html
Опрос показал, как компании формируют кадровый резерв
Опрос показал, как компании формируют кадровый резерв - РИА Новости, 24.08.2024
Опрос показал, как компании формируют кадровый резерв
Примерно половина российских компаний (51%) формируют свой кадровый резерв на основании резюме, которые соискатели публикуют на карьерных сайтах,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:10
2024-08-24T09:10
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Примерно половина российских компаний (51%) формируют свой кадровый резерв на основании резюме, которые соискатели публикуют на карьерных сайтах, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть у РИА Новости. "Большинство компании (51%) кадровый резерв формируют преимущественно за счет резюме, найденных на джоббордах (карьерных сайтах). Также значительная доля организаций (43%) пополняет резерв кандидатами, которых рекомендуют действующие сотрудники. 35% опрошенных отметили, что сохраняют резюме тех, кто когда-либо проходил собеседования в компании, в то время как 17% составляют базу из числа уволенных сотрудников", - говорится в данных опроса. Согласно им, 18% респондентов формируют резерв другим способом - например, из числа сотрудников, которые хотели бы продвижения по карьерной лестнице. При этом 75% компаний приглашают соискателей на повторную встречу, если они произвели хорошее впечатление. "Еще 42% респондентов могли бы рассмотреть кандидата снова, если открылась вакансия, на которую он не прошел в первый раз. 17% опрошенных готовы позвать соискателя на релевантную вакансию в другом департаменте, а 8% — если у него появились новые навыки и опыт", - уточняется в сообщении. В исследовании, которое проводилось в период с 13 по 20 августа, поучаствовали более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Опрос показал, как компании формируют кадровый резерв

"Работа.ру": 51 процент компаний формируют кадровый резерв на основании резюме

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа отдела кадров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Примерно половина российских компаний (51%) формируют свой кадровый резерв на основании резюме, которые соискатели публикуют на карьерных сайтах, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть у РИА Новости.
"Большинство компании (51%) кадровый резерв формируют преимущественно за счет резюме, найденных на джоббордах (карьерных сайтах). Также значительная доля организаций (43%) пополняет резерв кандидатами, которых рекомендуют действующие сотрудники. 35% опрошенных отметили, что сохраняют резюме тех, кто когда-либо проходил собеседования в компании, в то время как 17% составляют базу из числа уволенных сотрудников", - говорится в данных опроса.
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Согласно им, 18% респондентов формируют резерв другим способом - например, из числа сотрудников, которые хотели бы продвижения по карьерной лестнице. При этом 75% компаний приглашают соискателей на повторную встречу, если они произвели хорошее впечатление.
"Еще 42% респондентов могли бы рассмотреть кандидата снова, если открылась вакансия, на которую он не прошел в первый раз. 17% опрошенных готовы позвать соискателя на релевантную вакансию в другом департаменте, а 8% — если у него появились новые навыки и опыт", - уточняется в сообщении.
В исследовании, которое проводилось в период с 13 по 20 августа, поучаствовали более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.
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