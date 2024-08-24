https://ria.ru/20240824/ka-52-1968191238.html

Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024

Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Российский армейский вертолет Ка-52 нанёс удар авиаракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:04

2024-08-24T05:04

2024-08-24T08:34

специальная военная операция на украине

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курская область

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолет Ка-52 нанёс удар авиаракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, уточнили в МО РФ. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве. Минобороны также выложило видеоролик, на котором видно, как вертолёт взлетает, выходит в точку нанесения удара, выпускает ракеты и возвращается на аэродром.

https://ria.ru/20240817/udar-1966780041.html

https://ria.ru/20240822/istrebitel-1967690921.html

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Ка-52 наносит ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ Минобороны показало, как российский Ка-52 наносит ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-24T05:04 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"