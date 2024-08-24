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Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.08.2024 (обновлено: 08:34 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/ka-52-1968191238.html
Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Российский армейский вертолет Ка-52 нанёс удар авиаракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T05:04
2024-08-24T08:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолет Ка-52 нанёс удар авиаракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, уточнили в МО РФ. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве. Минобороны также выложило видеоролик, на котором видно, как вертолёт взлетает, выходит в точку нанесения удара, выпускает ракеты и возвращается на аэродром.
https://ria.ru/20240817/udar-1966780041.html
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Ка-52 наносит ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ
Минобороны показало, как российский Ка-52 наносит ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52 ударил ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолет Ка-52 нанёс удар авиаракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, уточнили в МО РФ.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве.
Минобороны также выложило видеоролик, на котором видно, как вертолёт взлетает, выходит в точку нанесения удара, выпускает ракеты и возвращается на аэродром.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"
 
 
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