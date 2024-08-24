https://ria.ru/20240824/ischeznovenie-1968090286.html

"Лишь эта зацепка". Исчезновение россиянки в Турции вызвало много вопросов

"Лишь эта зацепка". Исчезновение россиянки в Турции вызвало много вопросов - РИА Новости, 24.08.2024

"Лишь эта зацепка". Исчезновение россиянки в Турции вызвало много вопросов

Уже шестой день в Турции ищут 48-летнюю Наталью Сомову. Она перестала выходить на связь в пригороде Мармариса после того, как отправилась по известному... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:06

турция

мармарис

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. Уже шестой день в Турции ищут 48-летнюю Наталью Сомову. Она перестала выходить на связь в пригороде Мармариса после того, как отправилась по известному туристическому маршруту. Удалось найти лишь одну зацепку, которая еще сильнее все запутывает."Вещи на месте"Сомова 11 августа вылетела из Москвы в Турцию на девять дней. Путевку приобрела у турагентства Anex Tour. На странице в социальной сети фотографий из разных стран у нее много. По словам друзей, пойти в одиночку покорять горы — в стиле Натальи.Поселилась в четырехзвездочном отеле Marmaris Park, фотографии с экскурсий регулярно присылала семье. Последние — с морской прогулки на корабле 16 августа. После этого перестала выходить на связь.На третий день молчания Натальи родственники обратились к туроператору и в администрацию гостиницы. "Утром 19 августа нам сообщили, что в номере ее нет, а все вещи на месте, включая документы. До выезда из отеля два часа", — рассказала Ольга, племянница пропавшей.Представители туроператора также объяснили близким, что экскурсии Сомова у них не заказывала. "Видимо, поехала через уличное бюро", — предположила родственница.В отель вызвали полицию. По камерам удалось выяснить, что с экскурсии в субботу Наталья все-таки вернулась. А на следующее утро, 17 августа, в 7:30, в спортивной одежде и с небольшим рюкзаком вышла из гостиницы.Племянница Сомовой рассказала в чате туристов, что тетя упоминала о желании пойти на пешую прогулку по тропе. Однако название маршрута Ольга вспомнить не смогла."Надо искать на тропе"Оказалось, что Сомова собиралась на пешую прогулку по Карийской тропе в горах между поселками Ичмелер и Турунч. В одном из туристических чатов она задавала много вопросов о стоимости водного такси, делилась впечатлениями от отдыха.Ей советовали скачать карты местности, которые доступны и без интернета. "Мапс ми мне уже бесплатно на этот тел не скачать", — писала Сомова (орфография сохранена). Но не уточняла, почему не может загрузить карты.Семья пропавшей обратилась в российское генконсульство. Там сообщили РИА Новости, что ее ищут спасатели, Береговая охрана Турции и волонтеры. Аналогичную информацию дал агентству и туроператор, отметив, что готов дополнительно оказать всю необходимую поддержку.Близкие Натальи своими силами продолжают искать информацию, ради этого они приехали в Турцию. "По больницам и моргам проверили — нет. Кажется, надо искать на тропе", — говорит племянница Сомовой.В беседе с РИА Новости Ольга также рассказала, что 21 августа семья даже заходила на страничку Натальи во "ВКонтакте" в поисках новых зацепок, однако обнаружить ничего не удалось.Еще 19 августа поисковики обнаружили на дороге чек из дьюти-фри аэропорта Внуково. По цифрам поняли, что оплата была с карты Сомовой."В горах свет от фонарей"Пока это единственная зацепка. Оперативные службы усиленно прочесывают весь маршрут, а это одиннадцать километров. К спасательной операции подключили подготовленных собак и запустили дроны. Но следов Сомовой обнаружить пока так и не удалось.Сейчас на Карийскую тропу никого не пускают. "Приехали на место, тут действительно много служб, скорая. В горах видно свет от фонарей, ищут", — говорит туристка Анна.Она отмечает, что маршрут не так прост, как может показаться: "После ураганов, которые прошли зимой, там много поваленных деревьев. Чтобы их обойти, нужно все время сходить с тропы. Везде большие камни, запросто можно поскользнуться и упасть".По словам гидов, Карийская тропа по сложности не уступает одному из самых популярных пешеходных маршрутов Турции — Ликийской тропе. Ее протяженность более 800 километров, и, в отличие от Ликийской, она менее приспособлена для туристов."Летом там очень плохо с водой. Ее обязательно надо брать с собой, особенно если в планах ночевка, — поясняет гид турклуба "Идем в поход" Ростислав Левицкий. — Животных там нет, поселков мало".В туристических чатах вспоминают аналогичный инцидент. "В январе в Кемере похожая история была с печальным исходом", — пишет пользователь Ярослав.Речь идет о пропавшей без вести в окрестностях Кемера 40-летней Надежде Ярыгиной. Она отправилась в путешествие накануне Нового года, а спустя несколько дней перестала выходить на связь. Спасатели обнаружили тело на девятый день после исчезновения в 400 метрах от дороги, в лесу. Полиция Антальи все еще расследует гибель Ярыгиной, не называя причин ее смерти. Обсуждалась версия об убийстве.Судьба же Натальи Сомовой все еще неизвестна. А значит, уверены родные, есть шанс, что она вернется домой.

https://ria.ru/20240822/turtsija-1967739932.html

https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

турция

мармарис

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турция, мармарис