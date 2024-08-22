https://ria.ru/20240822/turtsija-1967739932.html

Источник рассказал, куда могла отправиться пропавшая в Турции россиянка

Источник рассказал, куда могла отправиться пропавшая в Турции россиянка - РИА Новости, 22.08.2024

Источник рассказал, куда могла отправиться пропавшая в Турции россиянка

Пропавшая в турецкой провинции Мугла российская туристка Наталья Сомова за несколько дней до этого активно интересовалась Карийской тропой, от прогулки по... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:30

2024-08-22T11:30

2024-08-22T11:30

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СТАМБУЛ, 22 авг - РИА Новости. Пропавшая в турецкой провинции Мугла российская туристка Наталья Сомова за несколько дней до этого активно интересовалась Карийской тропой, от прогулки по которой отговаривают опытные туристы, также женщина, судя по всему, не стала загружать карты местности на телефон, сообщил осведомленный источник РИА Новости. Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. Родственники Сомовой сообщали, что она собиралась на прогулку по Карийской тропе в горах между поселками Ичмелер и Турунч. Сомова активно участвовала в обсуждениях в одном из туристических чатов. Так, женщина задавала вопросы о стоимости водного такси из Ичмелера в соседний поселок Турунч, между которыми и проложена Карийская тропа, также она и сама делилась впечатлениями от отдыха. В частности, женщина рассказывала об экскурсии на винодельню. Сомовой советовали скачать карты местности, которые доступны и без интернета. "Мапс ми мне уже бесплатно на этот тел не скачать", - писала Сомова (орфография сохранена). Женщина не уточняла, почему не может загрузить карты. "Это опасная тропа только для взрослых спортсменов с соответствующей подготовкой... помощи позвать нигде не сможете", - писали одновременно с этим опытные туристы, не раз ходившие по данной тропе. Подобных предупреждений в чате немало. "Без навигатора не ходить! Вероятность заблудиться 100%! Тропа идет по горелому лесу с большими площадями буреломов!" - пишет другой турист. Также отмечается, что часто на тропе можно встретить кабанов. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что в настоящее время ведутся поиски туристки с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, организованы группы волонтеров и активистов. Ситуация с пропажей российской туристки находится на приоритетном контроле генконсульства, дипломаты продолжают взаимодействовать с турецкой стороной и родственниками пропавшей гражданки.

https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967378659.html

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новости - туризм, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире