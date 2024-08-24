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Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам - РИА Новости, 24.08.2024
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02:17 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/ipoteka-1968181496.html
Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам
Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам - РИА Новости, 24.08.2024
Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам
Возможность заложить в условия ипотеки снижение ставки вслед за ключевой выгодна как банкам, так и заемщикам, и может поднять продажи этого продукта, рассказал... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T02:17
2024-08-24T02:17
экономика
ипотека
богдан зварич
банки.ру
альфа-банк
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Возможность заложить в условия ипотеки снижение ставки вслед за ключевой выгодна как банкам, так и заемщикам, и может поднять продажи этого продукта, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.На фоне высоких рыночных ставок по ипотеке и сокращения льготного кредитования Альфа-Банк предложил возможность гарантированного снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Это возможно один раз в течение срока действия кредита, достаточно направить в банк запрос.По словам аналитика, речь не идет о каком-либо обходе действующих ставок. “Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита”, - указал он.Не исключено, что примеру последуют и другие крупные банки. Возможно и появление других опций или условий, позволяющих повысить интерес к ипотеке, невзирая на действующие ставки.
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экономика, ипотека, богдан зварич, банки.ру, альфа-банк
Экономика, Ипотека, Богдан Зварич, Банки.ру, Альфа-банк
Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам

Аналитик Зварич: банки начали предлагать возможность снижения ставки по ипотеке

© iStock.com / bymuratdenizОформление ипотечного кредита
Оформление ипотечного кредита - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© iStock.com / bymuratdeniz
Оформление ипотечного кредита. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Возможность заложить в условия ипотеки снижение ставки вслед за ключевой выгодна как банкам, так и заемщикам, и может поднять продажи этого продукта, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
На фоне высоких рыночных ставок по ипотеке и сокращения льготного кредитования Альфа-Банк предложил возможность гарантированного снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Это возможно один раз в течение срока действия кредита, достаточно направить в банк запрос.
По словам аналитика, речь не идет о каком-либо обходе действующих ставок. “Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита”, - указал он.
Не исключено, что примеру последуют и другие крупные банки. Возможно и появление других опций или условий, позволяющих повысить интерес к ипотеке, невзирая на действующие ставки.
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ЭкономикаИпотекаБогдан ЗваричБанки.руАльфа-банк
 
 
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