Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам
Аналитик Зварич: банки начали предлагать возможность снижения ставки по ипотеке
© iStock.com / bymuratdenizОформление ипотечного кредита
© iStock.com / bymuratdeniz
Оформление ипотечного кредита. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Возможность заложить в условия ипотеки снижение ставки вслед за ключевой выгодна как банкам, так и заемщикам, и может поднять продажи этого продукта, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
На фоне высоких рыночных ставок по ипотеке и сокращения льготного кредитования Альфа-Банк предложил возможность гарантированного снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Это возможно один раз в течение срока действия кредита, достаточно направить в банк запрос.
По словам аналитика, речь не идет о каком-либо обходе действующих ставок. “Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита”, - указал он.
Не исключено, что примеру последуют и другие крупные банки. Возможно и появление других опций или условий, позволяющих повысить интерес к ипотеке, невзирая на действующие ставки.