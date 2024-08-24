https://ria.ru/20240824/ipoteka-1968181496.html

Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам

Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам - РИА Новости, 24.08.2024

Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам

Возможность заложить в условия ипотеки снижение ставки вслед за ключевой выгодна как банкам, так и заемщикам, и может поднять продажи этого продукта, рассказал... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T02:17

2024-08-24T02:17

2024-08-24T02:17

экономика

ипотека

богдан зварич

банки.ру

альфа-банк

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Возможность заложить в условия ипотеки снижение ставки вслед за ключевой выгодна как банкам, так и заемщикам, и может поднять продажи этого продукта, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.На фоне высоких рыночных ставок по ипотеке и сокращения льготного кредитования Альфа-Банк предложил возможность гарантированного снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Это возможно один раз в течение срока действия кредита, достаточно направить в банк запрос.По словам аналитика, речь не идет о каком-либо обходе действующих ставок. “Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита”, - указал он.Не исключено, что примеру последуют и другие крупные банки. Возможно и появление других опций или условий, позволяющих повысить интерес к ипотеке, невзирая на действующие ставки.

https://ria.ru/20240726/doma-1962059129.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, ипотека, богдан зварич, банки.ру, альфа-банк