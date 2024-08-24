https://ria.ru/20240824/innovatsii-1968240851.html

НПЦ БАС "Самара" готов открыть двери для резидентов-инноваторов

НПЦ БАС "Самара" готов открыть двери для резидентов-инноваторов - РИА Новости, 24.08.2024

НПЦ БАС "Самара" готов открыть двери для резидентов-инноваторов

Национальный проект БАС – "Беспилотные авиационные системы", стартовавший в России в январе текущего года уже дает первые результаты. Благодаря развитию этого... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:00

2024-08-24T16:00

2024-08-24T16:00

экономика

россия

константин яшин (заместитель директора фонда развития промышленности оренбургской области )

самарская область

технологии

тольятти

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968238855_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f1f32c6a18c7b3a2a2dd85039786114b.jpg

Национальный проект БАС – "Беспилотные авиационные системы", стартовавший в России в январе текущего года уже дает первые результаты. Благодаря развитию этого стратегически важного проекта в России будет производиться к 2030 году свыше 30 тысяч гражданских БАС ежегодно. Таковы планы, утвержденные правительством РФ. Спектр применения беспилотников широк и сегодня, а совсем скоро использовать отечественные системы в самых разных направлениях бизнеса станет нормой.Агропром, стройнадзор, создание геопространственных баз данных, городская и региональная логистика – работы для дронов различного назначения много. В рамках нацпроекта БАС в ближайшем будущем в стране создадут сеть из 48 научно-производственных центров для разработки беспилотников и подготовки кадров, необходимых для развития данной сферы.Работа по созданию технологической инфраструктуры и запуска производственных мощностей началась еще в прошлом году. Так, статус научно-производственного центра (НПЦ) уже присвоен площадкам в Москве, Томской и Самарской областях. Летом 2024 года – еще шести площадкам в Санкт-Петербурге, Рязани, Великом Новгороде, в Перми и на Сахалине.Инфраструктура общего пользования для стартаперов в области БАСОдним из первых научно-производственный центр БАС полного цикла начали строить в Самарской области в городе Тольятти. Сегодня НПЦ БАС "Самара" – это профильный кластер, который позволит резидентам объединить возможности и усилия для создания общего будущего."Что такое НПЦ? Это инфраструктура общего пользования для резидентов-инноваторов с идеями в области БАС. Далеко не у всех стартаперов есть достаточно средств, чтобы проверять на практике свои разработки, налаживать пилотный выпуск дронов и проводить летные испытания. НПЦ позволяет стартаперу стать его резидентом и пользоваться всей общей инфраструктурой, чтобы протестировать свои идеи с минимальными затратами", – рассказал РИА Новости руководитель НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин.Для кластера БАС "Самара" установлен экспериментальный правовой режим, который позволяет проводить испытания беспилотников, несмотря на существующие ограничения на полеты. Это дает возможность полномасштабно тестировать беспилотники, совершенствовать летные характеристики и технологии производства, отрабатывать сценарии применения. По замыслу авторов национального проекта "Беспилотные авиационные системы", Самарская область станет первым регионом по масштабному развертыванию законодательно правильного, безопасного и экономически эффективного применения БАС.Научно-производственный центр в Тольятти будет специализироваться на беспилотных авиационных системах (БАС) весом более 30 килограммов и производстве комплектующих. Речь идет о локализации разработки и производства всех критически важных узлов и компонентов БАС с возможностью не только опытного, но и серийного производства в десятках тысяч единиц комплектующих, а также о создании необходимой базы для изучения новых тенденций и исследований в области дальнейшего развития и совершенствования как отдельных структурных элементов, так и непосредственно беспилотных авиасистем.Помимо этого, созданы летно-испытательный комплекс с полигоном для тестирования беспилотников различного назначения, свыше десятка специализированных лабораторий в лабораторно-исследовательском центре, а также авиационный учебный центр для эффективного воспроизводства кадров.Все компоненты и типы БАС: полная локализация с адаптацией к российским условиямЗаявки на получение статуса резидента НПЦ БАС "Самара" уже подали свыше 60 российских стартаперов – более половины из них получили предварительное одобрение экспертной комиссии. Ожидается, что свои двери для аккредитованных резидентов центр откроет уже в конце августа.Учредителями НПЦ стали экспертная российская платформа "Национальная технологическая инициатива", правительство Самарской области, технопарк "Жигулевская долина" и компания "Транспорт будущего".Предполагается, что набор разрабатываемых и производимых компонентов БАС на площадке НПЦ "Самара" станет универсальным для различных типов беспилотников и подойдет всем участникам рынка и отрасли, включая исполнителей государственного гражданского заказа по производству БАС на 2024-2030 годы из других регионов страны.Сейчас на площадке запущены линии по сборке электродвигателей, производству компонентов для электродвигателей, печатных плат, линии по производству карбоновых труб, термопласт-автоматы, станки с ЧПУ, станок лазерной резки, а также линия по производству литий-ионных АКБ 18 мВт*ч/год.Но это лишь начало пути, заверил гендиректор НПЦ "Самара"."Текущие линии направлены на выполнение простых и понятных задач – нам необходимо обеспечить реализацию потенциала дронов с винтами. Мы это видим как промежуточный этап, поскольку климатические условия страны и ее размеры не позволяют полноценно использовать существующие модели БАС при любой погоде и для реализации доставки на дальние расстояния. Чтобы бизнес-модель применения БАС была жизнеспособной, мы должны работать над созданием новых технологических решений, отвечающих особенностям России. Это относится к типам движителя – нужно искать альтернативу воздушным винтам, которая позволила бы летать в любую погоду. Следующее направление – энергетические установки, которые позволят летать на длинные расстояния. Эта работа ведется в НПЦ – к примеру, сейчас мы находимся на этапе пуско-наладки линии по производству водородных топливных элементов, а также идет поиск и привлечение резидентов, которые готовы работать над новыми технологическими решениями. Именно это является целью следующих этапов развития НПЦ", – пояснил Яшин.

https://ria.ru/20240801/fedorischev-1963409026.html

https://ria.ru/20240815/tula-1966387401.html

https://ria.ru/20240809/sertifikatsiya-1965260484.html

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тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, константин яшин (заместитель директора фонда развития промышленности оренбургской области ), самарская область, технологии, тольятти