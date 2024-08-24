https://ria.ru/20240824/infrastruktura-1968271353.html
В Днепропетровской области Украины заявили о поражении инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины заявили о поражении инфраструктуры - РИА Новости, 24.08.2024
В Днепропетровской области Украины заявили о поражении инфраструктуры
Объекты инфраструктуры поражены в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, утверждает в понедельник глава местной областной военной администрации... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:27
2024-08-24T19:27
2024-08-24T19:27
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Объекты инфраструктуры поражены в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, утверждает в понедельник глава местной областной военной администрации Сергей Лысак. "В течение дня враг атаковал Никопольщину... Искалечена инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале. Информации о типе инфраструктуры и повреждениях не приводится. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области Украины заявили о поражении инфраструктуры
Лысак: в Никопольском районе Днепропетровской области поражена инфраструктура