Россия продолжит добиваться экстрадиции нациста Гунько
Посол в Канаде Степанов: Россия будет и дальше добиваться экстрадиции Гунько
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Россия продолжит добиваться экстрадиции украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), властям Канады, несмотря на их попытки защитить преступника, известно "его темное прошлое", сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола.
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"Будем добиваться отправки нацистского приспешника в Россию. Правду не скрыть. Но она претит канадцам. Кабинет Джастина Трюдо лукавит, когда говорит, что бандеровец чист. Властям прекрасно известно его темное прошлое, как и постыдные биографии тысяч других пособников Гитлера, нашедших приют в Канаде после 1945 года", - сказал Степанов.
По его словам, "согласно установленной здешним правящим классом практике", считается, что все беглецы – беженцы от коммунизма, добропорядочные граждане, не совершившие на территории Канады ничего противозаконного.
"А на то, что было до их приезда сюда, закрываются глаза. Как будто этого не было", – подытожил дипломат.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.