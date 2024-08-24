https://ria.ru/20240824/gunko-1968192491.html

Россия продолжит добиваться экстрадиции нациста Гунько

Россия продолжит добиваться экстрадиции нациста Гунько - РИА Новости, 24.08.2024

Россия продолжит добиваться экстрадиции нациста Гунько

Россия продолжит добиваться экстрадиции украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), властям Канады, несмотря на их попытки защитить преступника, известно "его... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:46

2024-08-24T05:46

2024-08-24T05:46

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канада

оттава

джастин трюдо

олег степанов

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Россия продолжит добиваться экстрадиции украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), властям Канады, несмотря на их попытки защитить преступника, известно "его темное прошлое", сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. "Будем добиваться отправки нацистского приспешника в Россию. Правду не скрыть. Но она претит канадцам. Кабинет Джастина Трюдо лукавит, когда говорит, что бандеровец чист. Властям прекрасно известно его темное прошлое, как и постыдные биографии тысяч других пособников Гитлера, нашедших приют в Канаде после 1945 года", - сказал Степанов. По его словам, "согласно установленной здешним правящим классом практике", считается, что все беглецы – беженцы от коммунизма, добропорядочные граждане, не совершившие на территории Канады ничего противозаконного. "А на то, что было до их приезда сюда, закрываются глаза. Как будто этого не было", – подытожил дипломат. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.

https://ria.ru/20240805/berdsk-1964089761.html

https://ria.ru/20240730/natsizm-1962835524.html

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россия, канада, оттава, джастин трюдо, олег степанов, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, интерпол, в мире