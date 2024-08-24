В Госдуме предложили закрыть небо над Черным морем для беспилотников НАТО
Депутат Шеремет предложил закрыть небо над Черным морем для беспилотников НАТО
© Фото : Минобороны РоссииМногофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
© Фото : Минобороны России
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил закрыть небо над Черным море для полетов разведывательных беспилотников стран НАТО.
"Беспилотники стран НАТО продолжают полеты в акватории Черного моря, ведя разведку, передавая данные затем украинской стороне для нанесения ударов по Крыму и другим южным регионам России. Небо над Черным морем должно быть закрыто для полетов западных разведывательных беспилотников. К сожалению, кроме языка силы до западных агрессоров не достучаться", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, присутствие минимум трех американских разведывательных самолета у берегов Черного моря фиксировали 22 августа, после чего последовал удар ВСУ по парому в порту "Кавказ".
ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна. Паром затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
По данным Минтранса, в порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий, введен особый режим. Керченская паромная переправа временно не функционирует.
Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Как подчеркивали ранее в Минобороны РФ, эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева. В оборонном ведомстве добавили, что такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.
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