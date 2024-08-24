https://ria.ru/20240824/gosduma-1968247502.html

В Госдуме предложили закрыть небо над Черным морем для беспилотников НАТО

В Госдуме предложили закрыть небо над Черным морем для беспилотников НАТО - РИА Новости, 24.08.2024

В Госдуме предложили закрыть небо над Черным морем для беспилотников НАТО

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил закрыть небо над Черным море для полетов разведывательных беспилотников стран НАТО. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:01

2024-08-24T16:01

2024-08-24T16:01

россия

черное море

сша

михаил шеремет

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нато

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил закрыть небо над Черным море для полетов разведывательных беспилотников стран НАТО. "Беспилотники стран НАТО продолжают полеты в акватории Черного моря, ведя разведку, передавая данные затем украинской стороне для нанесения ударов по Крыму и другим южным регионам России. Небо над Черным морем должно быть закрыто для полетов западных разведывательных беспилотников. К сожалению, кроме языка силы до западных агрессоров не достучаться", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, присутствие минимум трех американских разведывательных самолета у берегов Черного моря фиксировали 22 августа, после чего последовал удар ВСУ по парому в порту "Кавказ". ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна. Паром затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По данным Минтранса, в порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий, введен особый режим. Керченская паромная переправа временно не функционирует. Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Как подчеркивали ранее в Минобороны РФ, эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева. В оборонном ведомстве добавили, что такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.

https://ria.ru/20240604/bpla-1950487114.html

https://ria.ru/20240822/nato-1967742917.html

россия

черное море

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, черное море, сша, михаил шеремет, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато, госдума рф